La première conférence de développeurs de OpenAI espère attirer des « centaines de développeurs »

Ce mercredi, OpenAI a annoncé qu’elle organisera sa toute première conférence de développeurs, OpenAI DevDay, le 6 novembre 2023, à San Francisco. Cet événement d’une journée espère rassembler des centaines de développeurs pour leur permettre de découvrir en avant-première de nouveaux outils et de discuter avec le personnel technique d’OpenAI.

Lancé en novembre, ChatGPT a suscité un vif intérêt pour l’IA générative dans le monde entier, y compris des investissements technologiques, des discussions sur les réglementations, un boom du matériel GPU et l’émergence de concurrents. OpenAI explique dans un article de blog que depuis le lancement de sa première API en 2020, plus de 2 millions de développeurs utilisent désormais ses modèles tels que GPT-3, GPT-4, DALL-E et Whisper pour une variété d’applications, « depuis l’intégration d’assistants intelligents dans des applications existantes jusqu’à la création d’applications et de services entièrement nouveaux qui n’étaient pas possibles auparavant ».

L’événement DevDay d’OpenAI se déroulera principalement en présentiel, mais la conférence principale et éventuellement certaines parties de la conférence seront diffusées en ligne. « L’événement d’une journée réunira des centaines de développeurs du monde entier avec l’équipe d’OpenAI pour présenter de nouveaux outils et échanger des idées », écrit OpenAI. « Les participants en personne pourront également participer à des sessions dirigées par des membres de l’équipe technique d’OpenAI ».

Les modalités d’inscription pour la participation en personne et en direct seront annoncées dans les semaines à venir, et OpenAI a lancé un site Web où les gens peuvent s’inscrire pour recevoir plus d’informations sur la conférence au fur et à mesure qu’elles apparaissent. Dans un communiqué de presse, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré : « Nous sommes impatients de montrer nos derniers travaux pour permettre aux développeurs de construire de nouvelles choses ».

OpenAI n’a pas précisé quels « derniers travaux » elle comptait présenter, mais il est possible que l’entreprise profite de l’événement pour lancer de nouveaux produits ou services majeurs. GPT-4 n’ayant que 6 mois d’existence et étant très gourmand en ressources, on ne s’attend pas à voir quelque chose de l’ampleur d’un « GPT-5 », mais il se peut que nous ayons encore des surprises.