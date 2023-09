Le Google Doodle célèbre le 182e anniversaire du musicien tchèque Antonín Dvořák

Le Google Doodle célèbre le 182e anniversaire du musicien et compositeur tchèque Antonín Dvořák, né à Nelahozeves, au nord de Prague.

Dans un article consacré à la vie de Dvořák, Google indique que “Vořák a grandi en s’intéressant aux talents musicaux de son père. Celui-ci jouait d’un instrument à cordes appelé cithare, ce qui incita le jeune Dvořák à expérimenter la musique dans sa jeunesse. Vers l’âge de 12 ans, il trouve un professeur de musique qui l’encourage à apprendre les rudiments de l’orgue, du piano, du violon et de l’harmonie musicale“.

Il obtient ensuite un diplôme d’organiste et commence à travailler comme musicien. Il rejoint l’orchestre en tant qu’altiste et donne des cours particuliers de piano en parallèle. Il compose des opéras, des symphonies et de la musique de chambre et se fait connaître à Prague avec son hymne The Heirs of the White Mountain (Les héritiers de la montagne blanche), en 1873.

L’un des juges qui l’a récompensé en 1875 a présenté Dvořák à son éditeur de musique, qui lui a commandé les Danses slaves. Dvořák devient alors un nom connu dans toute l’Europe, et d’autres commandes lui parviennent, notamment la Symphonie n° 7 en ré mineur, l’œuvre orchestrale Sainte Ludmila et les Duos moraves. “Après plusieurs représentations réussies dans son pays natal et en Angleterre, les universités de Prague et de Cambridge l’ont nommé docteur honoris causa en musique“, note Google.

En outre, en 1892, il est invité à diriger le Conservatoire national de musique de New York. C’est là qu’il a trouvé son inspiration dans la musique noire et amérindienne et qu’il a écrit l’une de ses œuvres les plus célèbres, la Symphonie n° 9 du Nouveau Monde. Fait amusant : cette œuvre a été transportée sur la lune par des astronautes des années plus tard, en 1969 ! Et cette année marque les 130 ans de la première de cette symphonie au Carnegie Hall.

Après un séjour d’environ trois ans aux États-Unis, Dvořák est rentré à Prague où il est devenu directeur du conservatoire, transmettant son savoir aux futurs compositeurs tchèques. “Dans les dernières années de sa vie, il s’est concentré sur les opéras et a créé son grand succès Rusalka en 1901 – ce conte de fées musical est populaire dans le monde entier depuis plus d’un siècle“, explique Google.