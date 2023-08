Google annonce un événement pour le 4 octobre, probablement pour le Pixel 8 et la Pixel Watch 2

Hier, le Pixel 8 Pro et la Pixel Watch 2 ont été repérés sur le site Google Store et maintenant, l’entreprise a officiellement révélé la date d’annonce de ses prochains appareils.

Le YouTuber Marques Brownlee a posté une image de l’invitation à l’événement de lancement du Pixel 8 sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Il s’agira d’un événement en présentiel et même si la société n’a pas explicitement dit qu’elle annoncerait le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro au cours de l’événement, c’est à peu près acquis.

L’événement aura lieu le 4 octobre à New York et, comme tous les événements de lancement très médiatisés, il sera également retransmis en direct en ligne.

On attend le Pixel 8, le Pixel 8 et la Pixel Watch 2

Google dévoilera probablement aussi la Pixel Watch 2 en même temps que le duo de Pixel 8. Elle pourrait présenter quelques retouches de design, comme un profil plus fin et une couronne digitale mise à jour. La montre connectée serait alimentée par le Snapdragon W5 et le nouveau chipset pourrait améliorer l’autonomie de la batterie et l’aider à durer plus longtemps entre les charges. Elle devrait passer d’un boîtier en acier inoxydable à un boîtier en aluminium, ce qui l’aidera probablement à perdre un peu de poids.

L’écran du Pixel 8 va se réduire un peu, passant de 6,31 pouces à 6,17 pouces, et son taux de rafraîchissement pourrait passer de 90 Hz à 120 Hz. L’écran du Pixel 8 Pro pourrait également devenir un peu plus petit, passant de 6,71 pouces à 6,7 pouces, et cette fois-ci, il s’agira d’un écran plat.

Les smartphones seraient dotés d’un plus grand capteur de la caméra principale et troqueraient la caméra ultra-large de 12 mégapixels pour un capteur de 64 mégapixels. Google pourrait également introduire de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, telles que la « torche adaptative », qui permettra aux smartphones d’ajuster l’intensité du flash LED pour de meilleures images en basse lumière, et la Segmentation AWB pour un meilleur traitement de l’image.

Les prochains smartphones phares de Google seront dotés de batteries plus puissantes et de vitesses de charge plus rapides. La série sera alimentée par la puce Tensor G3. Cette dernière pourrait combiner un cœur de CPU Cortex-X3 avec trois cœurs Cortex-714, quatre cœurs Cortex-A510, des graphiques Mali_G715, un TPU (tensor processing unit) mis à jour pour les charges de travail d’IA, et une prise en charge accélérée au niveau matériel de l’encodage vidéo AV1.

Le Pixel 8 Pro devrait également, selon les rumeurs, disposer d’un nouveau capteur de temps de vol (ToF) 8×8 VL53L8 et d’un thermomètre sans contact.

En supposant que la stratégie soit toujours la même cette année que l’année précédente, le Pixel 8 pourrait arriver sur les étagères le 11 octobre.