Le grand remaniement de Google Chrome est en cours de déploiement

C’est difficile à croire, mais Google Chrome existera depuis 15 ans ce mois-ci. Pour célébrer cette étape importante, Google donne au navigateur un nouveau look et une poignée de nouvelles fonctionnalités qui apparaîtront dans la dernière version de Chrome.

Ce n’est pas tous les jours que Google décide de mettre à jour le design de Chrome. Le navigateur a beaucoup évolué au cours des dernières années, s’adaptant aux nombreux changements de design de Google. Sa présentation de base est restée la même, mais Google a modifié le design à plusieurs reprises. Alors que l’entreprise célèbre les 15 ans de Chrome, le navigateur est à nouveau redessiné.

Le nouveau look de Google Chrome est basé sur les nouvelles directives Material You de Google, qui sont utilisées sur les appareils Android et d’autres applications et services Google depuis 2021. L’entreprise précise que les icônes rafraîchies et les nouvelles palettes de couleurs mettent l’accent sur la lisibilité et complètent mieux les onglets et la barre d’outils.

Récemment, j’ai mentionné que Google testait une modification du Web Store de Chrome où le magasin était redessiné avec les nouvelles directives de conception de Google. L’entreprise a non seulement confirmé ce changement dans le cadre de cette mise à jour plus large du design, mais le changement s’étend également à l’ensemble du navigateur. Ce changement a été testé pendant plusieurs mois, mais Google le rend enfin officiel.

Les changements proprement dits ne sont pas trop importants. En fait, vous ne les remarquerez peut-être même pas si vous ne les cherchez pas vraiment. Les éléments de menu et les icônes ont été rafraîchis pour devenir plus lisibles. Le panneau à trois points a également été redessiné et les coins sont légèrement plus arrondis dans l’ensemble de l’interface.

Plus visible pour les thèmes

C’est en consultant les thèmes que vous remarquerez le plus grand changement. Si vous avez déjà utilisé un smartphone Pixel sous Android 12 ou Android 13 (ou un smartphone Android de la plupart des marques commençant sous Android 13), vous avez probablement remarqué comment certaines applications changent les couleurs de leur interface utilisateur en fonction des couleurs de votre fond d’écran. Le navigateur Chrome ne va pas aussi loin, mais vous pouvez toujours choisir parmi une gamme de thèmes prédéfinis qui ressemblent beaucoup aux couleurs qu’un smartphone Android tirerait de votre fond d’écran.

Les thèmes ne sont pas une nouveauté pour Chrome, et vous pouvez toujours choisir parmi les thèmes classiques, mais si vous êtes un fan de l’effet Material You, vous apprécierez vraiment les changements apportés par Google.

La nouvelle version de Chrome devrait commencer à être déployée dans les prochaines semaines, alors si vous souhaitez la tester, gardez l’œil ouvert pour une mise à jour.

Des fonctionnalités liées à la sécurité

Les nouvelles fonctionnalités suivantes ont pour but d’aider les utilisateurs à naviguer en toute sécurité. Le mois dernier, en août, Google a lancé Safety Check, une fonctionnalité qui signale qu’une extension que vous possédez ne se trouve plus dans le Chrome Web Store parce qu’elle contient des logiciels malveillants, qu’elle a enfreint les règles du magasin ou qu’elle a été dépubliée. L’entreprise indique qu’elle a désormais étendu Safety Check aux extensions qui se trouvent dans la boutique. En outre, Google Safe Browsing est passé d’une vérification des sites malveillants et de leur blocage toutes les 30 à 60 minutes à une vérification et un blocage en temps réel.

Google affirme que ces changements devraient rendre la navigation sur Chrome plus facile, plus rapide et plus sûre. La mise à jour de Safe Browsing, en particulier, pourrait offrir une bien meilleure protection. Selon Google, « nous prévoyons une amélioration de 25 % de la protection contre les logiciels malveillants et les menaces d’hameçonnage ».