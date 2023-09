Le Google Chrome Web Store fait peau neuve

L’une des principales caractéristiques de Google Chrome par rapport à ses concurrents est sa vaste bibliothèque d’extensions qui vous permet d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre navigateur. Ces extensions sont toutes disponibles via le Chrome Web Store de Google, qui n’a pratiquement pas changé depuis de nombreuses années. Mais, Google a décidé de redessiner son Chrome Web Store et de lui donner un coup de jeune grâce au Material Design, dont il avait grand besoin.

L’entreprise a mis en ligne le « nouveau » design du Chrome Web Store en preview. Google l’a annoncé il y a quelques jours dans un article de blog officiel. Pour voir le nouveau Chrome Web Store en action, il vous suffit de visiter la boutique en ligne et de cliquer sur la bannière « Essayer » dans le coin supérieur gauche de l’écran. Vous pouvez également vous rendre directement sur le site chromewebstore.google.com depuis le lien ci-joint.

Une fois que vous aurez rejoint la preview, vous serez accueilli par une interface utilisateur beaucoup plus moderne et épurée que celle qui existait jusqu’à présent. La page de découverte présente désormais une liste tournante d’extensions mises en avant en haut, suivie de la section des catégories principales et de la section des recommandations.

En défilant vers le bas, plusieurs autres catégories telles que les extensions alimentées par l’IA, les recommandations de l’éditeur de Chrome, les recommandations de thématisation, et bien plus encore, seront facilement accessibles depuis le flux Découvrir.

La version preview apporte également une implémentation beaucoup plus soignée et fonctionnelle de la façon dont les onglets Extensions et Thèmes sont reflétés sur le Chrome Web Store. Alors que la boutique par défaut empile les deux onglets dans un volet gauche, avec les différentes sous-catégories, la preview empile proprement les deux onglets à côté de l’onglet Découvrir dans la partie horizontale supérieure de l’écran.

Un design beaucoup plus fluide

Les deux onglets comprennent plusieurs sous-sections de recommandations situées sur le côté gauche, ainsi qu’une bannière supérieure présentant la collection d’extensions et de thèmes de Chrome, avec une section de recommandations personnalisées en dessous et plusieurs autres catégories utiles.

Ceci étant dit, ce nouveau design est beaucoup plus fluide. La recherche d’extensions et la découverte de nouvelles extensions sont désormais beaucoup plus simples. De plus, la catégorie des recommandations rend beaucoup plus pratique la sélection des extensions et des options de thématisation qui me conviennent. Pour l’instant, nous ne savons pas quand Google prévoit de mettre ce Chrome Web Store remanié à la disposition de tous les utilisateurs.