L’iPhone 17 pourrait être le premier téléphone équipé de modems 5G conçus par Apple

Qualcomm n’a pas vraiment connu la meilleure année, avec une perte de 52 % de son revenu net au troisième trimestre, et les nouvelles d’aujourd’hui ne vont pas arranger les choses. Apple pourrait être prêt à passer à ses propres modems internes dans les deux prochaines années, réduisant ainsi sa dépendance à l’égard des puces de Qualcomm.

Selon l’analyste de la chaîne d’approvisionnement et expert d’Apple Ming-Chi Kuo, Apple prévoit d’utiliser ses propres puces modem 5G d’ici 2025. Selon ce calendrier, les iPhone 15 et 16 seront probablement encore équipés de puces Qualcomm, mais l’iPhone 17 pourrait être doté de la propre technologie d’Apple.

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple avait l’intention de passer à ses propres modems. La firme de Cupertino a acquis la majorité des activités d’Intel dans le domaine des modems pour smartphones en 2019 dans ce but précis. Cependant, la question est de savoir quel iPhone sera le premier à intégrer un modem Apple.

Kuo a précédemment déclaré que l’iPhone SE 4 serait le premier à disposer d’un modem 5G conçu par Apple. Cela pourrait toujours être le cas, car des rapports indiquent que la quatrième génération d’iPhone SE a été retardée jusqu’en 2025.

Mais tout dépend de la capacité d’Apple à surmonter ses difficultés de développement.

Un ambitieux projet

On pensait qu’Apple pourrait passer à la 5G en 2023, mais l’entreprise a apparemment rencontré un problème. « Ma dernière enquête indique que le développement de la puce modem 5G de l’iPhone par Apple pourrait avoir échoué, de sorte que Qualcomm restera le fournisseur exclusif des puces 5G des nouveaux iPhone du 2e semestre 23″, a déclaré Kuo en juin.

Comme il n’y a pas de détails sur les modems personnalisés d’Apple, on ne sait pas très bien quels seraient les avantages de cette évolution en termes de performances. On ne sait pas non plus en quoi le matériel d’Apple serait meilleur que celui proposé par Qualcomm.