L’outil d’IA de Slack qui peut récapituler les canaux et les fils de discussion sera testé cet hiver

En plus de Slack AI, la plateforme commencera également à tester Slack lists au cours de l’hiver de cette année . Avec cette fonctionnalité, Slack s’attaque aux applications de planification comme Asana et Airtable en permettant aux utilisateurs de suivre les projets de l’ensemble de leur équipe. Cela signifie que vous pourrez suivre les personnes affectées à des tâches spécifiques, ainsi que leur progression, directement à partir de Slack.

