Garmin lance une nouvelle mise à jour majeure pour certaines smartwatches

Les smartwatches Garmin sont une excellente alternative aux « populaires modèles », Galaxy Watch et Apple Watch. Elles sont toutes deux compétitives en termes de prix et plutôt décentes en termes de performances et de fonctionnalités.

L’annonce d’aujourd’hui va probablement rendre les montres connectées de Garmin encore plus attrayantes, puisqu’une mise à jour majeure est en cours de déploiement sur certaines smartwatches.

Garmin a confirmé que les smartwatches suivantes sont éligibles à cette mise à jour : epix (Gen 2), Fenix 7 series, Forerunner series, Venu series, etc. En outre, la mise à jour concerne également les ordinateurs de vélo GPS des séries Edge 540, 840 et 1040. Voici tout ce qui est inclus dans la mise à jour :

Score d’endurance : Mesure la capacité d’un athlète à soutenir des efforts prolongés tout en prenant en compte les données d’entraînement telles que la VO2 max, les charges d’entraînement à court et à long terme, et plus encore, pour toutes les activités sportives afin de mieux comprendre l’impact de l’entraînement sur l’endurance globale

Score en côte : Jauge la capacité d’un athlète à courir en montée en mesurant la force de course sur les montées raides et l’endurance de course sur les longues ascensions, tout en évaluant les progrès au fil du temps en fonction de la VO2 max et de l’historique de l’entraînement

Cartes musculaires : En complément des cartes musculaires pour les entraînements de musculation, prévoyez les groupes musculaires qui seront sollicités pendant les entraînements HIIT, cardio et Pilates personnalisés ou prédéfinis, puis consultez les statistiques après l’entraînement dans l’application Garmin Connect

Application Entraînements : Trouvez et organisez des séances d’entraînement, y compris les séances quotidiennes suggérées et celles téléchargées ou créées dans l’application Garmin Connect, et consultez l’historique des séances d’entraînement directement à partir d’un appareil Garmin compatible

Ombrage du relief : Bénéficiez d’une vue cartographique en 3D avec des couleurs et des ombres topographiques pour interpréter les changements de terrain et d’altitude plus facilement qu’avec les seules lignes de contour

Superpositions de cartes météorologiques : Affichez les dernières superpositions de cartes pour les précipitations, la couverture nuageuse, la température et les données de vent directement depuis la smartwatch pour prendre des décisions météorologiques plus éclairées

Prévisions de pêche : Recevez des suggestions sur les meilleurs jours et heures pour pêcher en vous basant sur une base de données céleste qui indique les heures de lever et de coucher du soleil et de la lune, la position relative par rapport à votre emplacement et bien plus encore

Activité de jeu : L’intégration à l’application Garmin GameOn fournit des données biométriques pour aider les joueurs à mieux comprendre leur zone de stress optimale, à planifier des pauses grâce à une fonction de puissance de jeu et à afficher les niveaux d’énergie de la batterie corporelle afin d’améliorer leur niveau de jeu

GroupRide : Créez un itinéraire en toute transparence dans Garmin Connect, puis partagez un code unique avec les autres cyclistes d’un groupe (qui utilisent un appareil Edge compatible) pour que tout le monde puisse voir et suivre le même parcours.

Il s’agit de la deuxième mise à jour majeure des smartwatches Garmin en l’espace de trois mois seulement, et il semble donc que l’entreprise soit déterminée à consacrer beaucoup de ressources à la prise en charge de ses gammes de wearables.

De nouveaux bracelets

Par ailleurs, Garmin a annoncé que de nouveaux bracelets en nylon UltraFit sont désormais disponibles pour ses smartwatches, dans un plus grand nombre de tailles. Ces nouveaux bracelets sont fabriqués à partir d’une double couche élastique de nylon antimicrobien qui permet à l’humidité de s’échapper.

Selon Garmin, ces bracelets sont légers, doux et agréables à porter. Actuellement, trois tailles de bracelets sont disponibles pour les montres compatibles avec le système QuickFit et le système de fixation rapide : les bracelets QuickFit noirs ou gris de 20 mm, 22 mm et 26 mm et les bracelets à fixation rapide noirs de 18 mm, 20 mm et 22 mm.

En ce qui concerne le prix, Garmin indique que chacun de ces nouveaux bracelets en nylon UltraFit peut être acheté pour seulement 39,99 euros dans sa boutique en ligne.