Vos données personnelles : le carburant secret de l’IA, comment se protéger ?

L’intelligence artificielle a besoin de quantités massives de données pour se former et évoluer. C’est pourquoi chaque entreprise cherche désormais à enregistrer toutes nos interactions et à analyser nos documents : elles ont besoin de plus de données !

De nombreux services intègrent désormais l’IA en se basant sur les données de leurs utilisateurs. Slack, Grammarly, Stack Overflow et, plus récemment, LinkedIn en sont des exemples frappants. Cette tendance s’étend à de nombreuses applications et sites Web. Il ne faut donc pas s’étonner de voir apparaître des fonctionnalités d’IA dans nos outils préférés, au prix de l’utilisation de nos données personnelles pour nourrir les modèles d’apprentissage.

Heureusement, les entreprises qui souhaitent utiliser nos conversations, documents et autres données doivent obtenir notre consentement pour les utiliser à des fins autres que celles initialement prévues.

Malheureusement, cette exigence légale est souvent ignorée lorsqu’il s’agit de données publiques. Plusieurs entreprises d’IA ont été prises en flagrant délit de collecte de publications sur les réseaux sociaux pour entraîner leurs modèles, sans l’autorisation des auteurs.

D’autres entreprises se conforment aux réglementations sur la confidentialité des données en mettant discrètement à jour leurs conditions d’utilisation et leurs politiques de confidentialité. Mais à moins de les consulter régulièrement et de supprimer votre compte lorsque des clauses relatives à l’entraînement de l’IA sont ajoutées, vous risquez de ne pas savoir que vos données sont désormais utilisées à cette fin.

Slack : l’exemple d’une désactivation compliquée

Slack permet de refuser que vos conversations potentiellement sensibles soient utilisées pour entraîner son IA, mais la procédure est loin d’être simple.

Au lieu d’une simple case à cocher ou d’un bouton pour leur indiquer qu’ils ne peuvent pas utiliser vos données, vous devez demander au propriétaire de votre espace de travail Slack d’envoyer un e-mail à leur équipe d’assistance. Il faut leur envoyer un e-mail à [email protected] avec l’objet « Slack global model opt-out request » pour se désinscrire.

La vigilance : notre meilleure arme

Comme pour la plupart des préoccupations en matière de cybersécurité et de confidentialité, la vigilance est notre meilleure protection. Si un produit que vous utilisez dispose de fonctionnalités d’IA, il y a de fortes chances qu’il utilise vos données pour les alimenter. Parcourez les paramètres de l’application et voyez quelles fonctionnalités intrusives vous pouvez désactiver (ou consultez leur documentation pour voir de quelle manière peu pratique ils ont essayé de vous dissuader de leur refuser vos données).

Au-delà de l’IA, il existe des moyens simples d’améliorer votre cybersécurité si vous souhaitez préserver la confidentialité et la sécurité de vos données.

En fin de compte, il est essentiel de rester informé et de prendre des mesures pour protéger nos données personnelles dans un monde où l’IA est de plus en plus présente.