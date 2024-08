Nouveaux widgets Slack pour iOS : Restez connecté à votre travail en un clic

Si vous possédez un iPhone, vous avez désormais un accès encore plus facile à Slack, ce qui, selon votre ressenti vis-à-vis de votre travail, peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle.

Slack a récemment lancé des widgets pour l’écran d’accueil de son application sur iOS, une surprise étant donné que cette fonctionnalité est disponible sur iPhone depuis 2020. Mieux vaut tard que jamais, dirons-nous, mais on aurait pu attendre davantage d’une entreprise qui a eu quatre ans pour développer ces widgets.

Slack propose trois options de widgets parmi lesquelles vous pouvez choisir : un petit widget « Statut » qui sert de raccourci pour accéder à la page de statut dans Slack ; un petit widget « Rattrapage », qui sert également de raccourci vers l’application Slack (cette fois pour afficher vos notifications manquées) ; et un widget « Statut » moyen qui vous permet de régler votre statut Slack depuis l’écran d’accueil.

Les deux premiers widgets semblent un peu inutiles. Il est peu probable que je consacre de l’espace sur l’écran d’accueil à un bouton qui me mène à Slack : je ne change pas mon statut assez souvent pour ressentir le besoin de gagner quelques secondes en ouvrant l’application et en cherchant la page de statut, par opposition à être directement amené par le widget. Le widget de rattrapage est un peu plus utile, car il vous permet de voir le nombre de messages non lus et de mentions que vous avez manqués, mais je préfère tout de même ouvrir l’application moi-même pour vérifier.

En revanche, j’apprécie le widget de statut moyen. Même si je ne change pas souvent de statut, ce widget permet d’ajuster votre statut sans avoir besoin d’ouvrir l’application Slack. Lorsque vous appuyez sur l’une des options de statut, cela ajuste automatiquement votre statut à cette option. Le widget change ensuite pour refléter votre nouveau statut et l’heure à laquelle il sera effacé. Si vous souhaitez effacer le statut plus tôt, vous pouvez appuyer sur le grand bouton « Effacer le statut » disponible.

Limites et réflexions sur l’équilibre vie pro/vie perso avec Slack

C’est ce que la plupart des widgets devraient être : permettre des modifications dans vos applications sans avoir à ouvrir l’application elle-même. C’est pourquoi je trouve le widget de rattrapage décevant : si je pouvais supprimer ou répondre aux notifications depuis l’écran d’accueil, ce serait formidable. Si je pouvais au moins voir ce que sont ces notifications depuis l’écran d’accueil, ce serait génial. Mais, en l’état, le widget ne transmet pas beaucoup plus d’informations qu’un simple badge de notification sur l’application Slack.

En réalité, je me soucie peu de la qualité des widgets de Slack. À moins que mon iPhone ne soit un téléphone professionnel, utiliser ces widgets continue de brouiller la frontière entre un équilibre vie pro/vie perso approprié. Vous consultez votre iPhone le soir ou pendant votre jour de congé, et vous voyez un tas de notifications non lues… avez-vous la volonté de les ignorer jusqu’à ce que vous soyez de retour au travail ? Ou sacrifiez-vous votre temps libre pour éteindre des incendies ?

Slack étant déjà omniprésent sur nos appareils, travailler en continu devient une réalité. Si vous souhaitez intégrer davantage le travail dans votre quotidien, ajouter ces widgets pourrait accentuer cette tendance, mettant le travail au premier plan chaque fois que vous ouvrez votre téléphone.