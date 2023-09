Apple investit des millions de dollars par jour dans l’intelligence artificielle, selon un nouveau rapport de The Information. L’entreprise travaillerait sur plusieurs modèles d’IA au sein de plusieurs équipes.

L’unité d’Apple qui travaille sur l’IA conversationnelle s’appelle « Foundational Models », selon le rapport de The Information. Elle compte « environ 16 membres, dont plusieurs anciens ingénieurs de Google. Elle est dirigée par John Giannandrea, chef de l’IA d’Apple, qui a été embauché en 2018 pour aider à améliorer Siri — Giannandrea aurait « exprimé son scepticisme à ses collègues quant à la potentielle utilité des chatbots alimentés par des modèles de langage d’IA ».

Avec le lancement en 2022 de ChatGPT d’OpenAI, les chatbots sont soudain devenus une fonctionnalité incontournable. Microsoft et Google ont tous deux lancé des chatbots, mais rien n’indique pour l’instant qu’Apple lancera un produit grand public dans un avenir proche.

D’autres équipes chez Apple travaillent également sur l’intelligence artificielle, selon The Information. Une unité d’intelligence visuelle développe un modèle de génération d’images, et un autre groupe étudie « l’IA multimodale, qui peut reconnaître et produire des images ou des vidéos aussi bien que du texte ».

Ces modèles pourraient servir à diverses fins. Un chatbot est en cours d’élaboration pour « interagir avec les clients qui utilisent AppleCare » ; un autre modèle faciliterait l’automatisation de tâches à plusieurs étapes avec Siri. La formation de grands modèles de langage nécessite beaucoup de matériel, et à titre d’exemple, Sam Altman d’OpenAI a déclaré que l’entreprise avait dépensé plus de 100 millions de dollars pour GPT-4.

De multiples projets

Apple semble également disposer d’équipes d’IA qui travaillent sur des logiciels permettant de générer des vidéos et des images, ainsi que sur une IA multimodale qui fonctionne avec des images, des vidéos et du texte.

Les personnes impliquées dans son développement ont déclaré à The Information que le LLM le plus avancé d’Apple, connu en interne sous le nom de Ajax GPT, a été entraîné sur « plus de 200 milliards de paramètres » et est plus puissant que le GPT-3.5 d’OpenAI, la base de la version initiale de ChatGPT qui a été déployée l’année dernière. Ce modèle a été créé à l’origine pour un usage interne, selon un précédent rapport de Bloomberg, et reste relativement verrouillé au sein de l’entreprise.