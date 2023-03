Slack est la dernière application à intégrer ChatGPT

L’annonce intervient alors que d’autres entreprises cherchent à commercialiser le potentiel du chatbot, notamment Microsoft. Étant l’un des plus gros investisseurs dans OpenAI, l’entreprise a intégré ses modèles dans de nombreux produits, de son moteur de recherche Bing et de son navigateur Web Edge, à l’ensemble de la suite commerciale Dynamics 365.

L’annonce précise également que la confidentialité sera préservée , car ChatGPT n’utilisera pas les données auxquelles il a accès dans Slack pour s’entraîner. Il a également été noté qu’OpenAI a utilisé les SDK et les outils de développement de la plateforme Slack pour « [s’assurer] que l’application est sécurisée et évolutive dès le premier jour ».

ChatGPT est un modèle auquel on peut poser des questions ou des invites de manière normale et qui répond de manière humaine. Il peut être utilisé pour effectuer toutes sortes de tâches linguistiques, de la recherche d’informations à la rédaction d’un contenu original dans le style de votre choix.

Citant une étude menée par Salesforce, l’annonce précise que les responsables informatiques estiment que l’IA générative peut accroître l’efficacité et « tirer parti des données » . Pour cette raison, l’application ChatGPT au sein de Slack « combine les connaissances trouvées dans Slack avec l’intelligence de ChatGPT, donnant aux clients les informations dont ils ont besoin pour faire avancer le travail plus rapidement ».

Slack a publié une version bêta de son service de messagerie avec ChatGPT en tant qu’application intégrée . Dans une annonce conjointe de Salesforce et OpenAI, les équipes ont révélé que la nouvelle fonctionnalité apportera des outils de messagerie et d’assistance alimentés par l’IA à la plateforme pour aider à rationaliser les workflows.