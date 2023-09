Duolingo dévoile de nouveaux programmes d’apprentissage des mathématiques et de la musique

Depuis son lancement en 2011, Duolingo est devenu l’un des outils d’enseignement des langues les plus populaires au monde, avec plus de 500 millions d’utilisateurs qui apprennent à lire et à parler plus de 100 langues différentes.

En plus d’être la source de nombreux mèmes, l’application Duolingo est en fait une ressource légitimement utile. Si elle ne vous permet probablement pas de parler couramment l’anglais (c’est à vous de pratiquer et de parler la langue), elle vous permet de vous initier à de nouvelles langues d’une manière amusante et attrayante grâce à des leçons de langue en petits morceaux. Plus récemment, la plateforme a cherché à s’orienter vers l’enseignement d’autres langues, dans le but de devenir un guichet unique pour l’apprentissage de choses en général. Cette méthode d’enseignement pourrait-elle alors être appliquée à d’autres domaines d’apprentissage ? C’est ce que Duolingo cherche à découvrir.

Duolingo a annoncé le lancement de nouveaux programmes d’apprentissage des mathématiques et de la musique, qui viendront s’ajouter à sa plateforme d’apprentissage des langues. L’entreprise dévoilera de nouveaux aspects de l’application d’apprentissage ludique, qui permet d’apprendre facilement de nouvelles langues sur son smartphone, lors de son prochain événement Duocon, le 11 octobre.

Tune in to Duocon on Oct 11 to get a special first look 👀 https://t.co/yvaVIPn6lU pic.twitter.com/j26TFUbxVq —Duolingo (@duolingo) September 6, 2023

« Nous savons que les mathématiques et la musique, tout comme les langues, transcendent les cultures et relient les gens », a déclaré Severin Hacker, cofondateur et directeur technique de Duolingo, dans un communiqué. « Bientôt, vous pourrez apprendre les mathématiques et la musique dans la même application Duolingo, tout en bénéficiant de l’expérience amusante, engageante et efficace que vous connaissez en apprenant des langues avec nous ».

Bientôt un accès anticipé pour le cours de musique

L’entreprise lancera bientôt un accès anticipé au cours de musique. Malheureusement, je n’ai jamais eu l’oreille assez fine pour apprendre la musique. Si vous avez toujours voulu révéler le musicien qui sommeille en vous, ce cours pourrait vous être très utile. Les leçons visent à lire les notes et à jouer des morceaux simples et familiers afin de jeter les bases d’un apprentissage précoce de la musique, quel que soit l’instrument.

Duolingo affirme que vous aurez des centaines de petites leçons qui vous apprendront, en cours de route, tout sur les notes de musique et comment vous pouvez jouer de la musique — la société affirme que les utilisateurs auront accès à une bibliothèque de plus de 200 chansons. À l’instar des leçons Duolingo habituelles, les leçons de musique seront également amusantes et intuitives, et les utilisateurs pourront participer à des jeux tels que « remplissez les blancs » et « associez les paires ».

« Notre mission est de développer le meilleur enseignement possible et de le rendre accessible à tous. Désormais, tous ceux qui s’intéressent à la musique peuvent en apprendre les bases gratuitement, dans le format ludique et motivant de Duolingo », a déclaré Vanessa Jameson, directrice de l’ingénierie pour les nouveaux sujets chez Duolingo, dans le communiqué. Jameson a cofondé et dirigé le développement du nouveau cours de musique de Duolingo. Avant de travailler pour Duolingo, elle a été fondatrice d’une startup et ingénieur chez Google.

De quoi bouleverser l’enseignement

Le nouveau cours de musique vous apprend à lire et à jouer de la musique à tout moment et en tout lieu, grâce à des leçons interactives. Comme toujours, le cours est gratuit, amusant et efficace.

Alors que l’apprentissage des mathématiques fait l’objet d’une application distincte sur iOS, il semble que Duolingo veuille intégrer la musique et les mathématiques à l’application principale. Tout cela sera clarifié lors de la conférence Duocon de l’entreprise. Si les cours de mathématiques et de musique de Duolingo sont aussi efficaces que les cours de langues gratuits, il pourrait s’agir de l’un des plus grands bouleversements que le secteur du soutien scolaire ait jamais connus.