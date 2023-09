iPhone 15 : de nouveaux détails de la caméra apparaissent

L’iPhone 15 est à moins d’une semaine de sa présentation officielle et les fuites d’informations à son sujet ne cessent de faire monter l’excitation. Nous disposons désormais des caractéristiques de la caméra de l’ensemble de la gamme iPhone 15, grâce aux informations recueillies par MacRumors. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Il est suggéré que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus bénéficieront d’une mise à jour majeure et d’une caméra principale de 48 mégapixels dotée d’un capteur Sony inconnu. Il s’agit d’une avancée majeure pour les modèles non Pro qui, jusqu’à présent (et même l’iPhone 13 Pro), étaient dotés d’une caméra principale de 12 mégapixels. Il en résultera des images de haute résolution avec de meilleurs détails et une plus grande clarté, en particulier dans des conditions de faible luminosité.

Cette information fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps déjà, c’est pourquoi elle semble très probable. Ce n’est pas la seule chose qui sera reprise des modèles iPhone 14 Pro ; toute la gamme iPhone 15 serait équipée de la Dynamic Island, qui a été introduite l’année dernière.

Quant à l’iPhone 15 Pro, il disposera du même capteur principal de 48 mégapixels avec le capteur Sony IMX803, mais d’un téléobjectif amélioré de 12,7 mégapixels et d’un objectif ultra-large de 13,4 mégapixels. Pour rappel, l’iPhone 14 Pro disposait d’un téléobjectif et d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels. Bien que cela ne soit pas très important, nous pourrions voir une amélioration de la qualité des images prises par ces deux caméras.

L’iPhone 15 Pro Max aura la même configuration de caméra que le 15 Pro. Mais, il y aura quelque chose de différent et d’intéressant : l’inclusion d’un objectif périscopique pour la caméra téléobjectif. Cela améliorera la puissance de zoom du smartphone, et permettra peut-être d’obtenir un zoom optique 10x. Actuellement, l’iPhone 14 Pro dispose d’un zoom optique 3x, ce changement pourrait donc être une bonne nouvelle !

De ce fait, la bosse de la caméra arrière pourrait être beaucoup plus grande sur l’iPhone 15 Pro Max, ce qui a été révélé dans un rendu antérieur. Nous pouvons nous attendre à une caméra frontale de 12 mégapixels pour tous les modèles avec quelques améliorations.

Autres attentes

En ce qui concerne les autres spécifications, la série iPhone 15 est fortement attendue pour obtenir un port USB Type-C (bien qu’avec des vitesses différentes pour les modèles non Pro et Pro), un bouton Action mappable, des améliorations de performance, une meilleure autonomie de la batterie, et bien plus encore. Il y aura le chipset A17 pour l’iPhone 15 Pro et le chipset A16 de l’année dernière pour les modèles standards. Le prix pourrait également être revu à la hausse, mais cela ne concernera peut-être que les modèles Pro. Un iPhone Ultra est également prévu.

Il convient de noter que les informations susmentionnées ne sont que des rumeurs. La nouvelle itération 2023 de l’iPhone 15 sera lancée le 12 septembre et c’est à cette date que nous aurons toutes les confirmations.