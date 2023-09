L’iPhone 15 pourrait révolutionner l’application Santé d’Apple grâce à l’IA

En revanche, si l’iPhone 15 arrive avec des fonctionnalités dotées d’une IA nettement plus poussée, la différence avec les iPhone de la génération précédente pourrait être plus significative que ce à quoi nous avons été habitués ces derniers temps.

C’est logique quand on sait à quel point Apple peut (ou plutôt ne peut pas) innover sur le front du matériel mobile. L’iPhone 15 devrait améliorer l’iPhone 14 dans des domaines tels que les photos, la puissance de traitement et la durabilité, mais il s’agira probablement de mises à niveau superficielles qui ne sembleront pas particulièrement significatives à tous ceux qui ont possédé l’un des meilleurs iPhone d’Apple au cours des dernières années.

Il convient de préciser qu’Apple utilise déjà l’IA et l’apprentissage automatique pour son assistant intelligent Siri et des fonctionnalités telles que le rendu intelligent des photos, mais il est clair que l’entreprise a l’intention de faire une percée plus importante dans les applications alimentées par l’IA avec ses iPhone de nouvelle génération.

En plus de faire des recommandations de style de vie basées sur des données, la nouvelle application Santé améliorée pourrait également être en mesure de suivre vos humeurs en capturant la parole et en analysant les messages textuels.

Le monde attend patiemment qu’Apple prenne position contre les chatbots dotés d’IA tels que ChatGPT et Google Bard, et de nouvelles informations suggèrent que l’iPhone 15 pourrait se vanter de la prochaine grande avancée de l’entreprise dans le domaine de l’apprentissage automatique.