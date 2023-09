Les nouveaux rendus du OnePlus 12 montrent un module caméra modifié

En termes de spécifications, le OnePlus 12 devrait conserver l’écran AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution 2K+ et une fréquence de rafraîchissement à 120 Hz, mais il recevra le SoC Snapdragon 8 Gen 3 de nouvelle génération, la prise en charge de trois caméras arrière avec OIS et plus encore.

La face avant du OnePlus 12 présente des bords plus fins , un écran légèrement incurvé par rapport à son prédécesseur , et adopte un design à poinçon pour la caméra frontale, qui a été déplacée au centre, améliorant ainsi l’attrait visuel de l’appareil.