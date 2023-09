Apple pourrait abandonner les bracelets en cuir pour la Watch Series 9

On a récemment vu des rumeurs concernant l’intention d’Apple de remplacer les étuis en cuir par des étuis en tissu pour la prochaine série d’iPhone 15. Aujourd’hui, une nouvelle rumeur circule selon laquelle le géant de la technologie pourrait également changer les choses en ce qui concerne les bracelets de l’Apple Watch Series 9.

Mark Gurman, de Bloomberg, a déclaré sur X qu’Apple pourrait abandonner le cuir pour les bracelets de l’Apple Watch. Cette information fait suite aux fuites concernant l’étui sans cuir de l’iPhone 15. Dans une mise à jour ultérieure, Gurman a mentionné que les employés d’Apple pourraient bénéficier de réductions importantes sur les bracelets Hermès alors qu’Apple se débarrasse de son stock de cuir.

« On m’a dit qu’Apple avait commencé le mois dernier à offrir à ses employés ses accessoires en cuir Hermès (et ses bracelets en cuir) avec des réductions allant jusqu’à 90 % », note Gurman, qui y voit une volonté d’Apple d’écouler ses derniers stocks.

Update on that assumption: I’m told that Apple last month started offering employees its Hermes leather accessories (and leather link bands) at up to 90% off. Clearly some inventory clearing going on. The internal deal continues but everything is out of stock. https://t.co/fBrLlTY9kC

— Mark Gurman (@markgurman) September 5, 2023