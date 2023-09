Apple prolonge sa collaboration avec la société de conception de puces Arm au-delà de 2040

L’histoire de l’engagement d’Apple avec ARM est bien antérieure à cette évolution significative. En 1993, Apple a commencé à utiliser des puces ARM dans son ordinateur de poche Newton. Selon 9To5Mac , il s’agissait d’un précurseur des smartphones et tablettes actuels. Ce partenariat a joué un rôle crucial dans la capacité d’Apple à fournir à ses clients des produits performants et économes en énergie.

you might also like