Microsoft retire WordPad de Windows

Microsoft WordPad est le traitement de texte de base fourni avec chaque version de Windows. Il est destiné à l’édition de documents texte avec des mises en forme que Windows Notepad ne peut pas gérer. Cependant, après des années de négligence — alors que Notepad a reçu mise à jour après mise à jour — Microsoft a officiellement cessé de travailler sur WordPad et le supprimera lors d’une prochaine mise à jour de Windows.

Microsoft a annoncé qu’à partir du 1er septembre 2023, WordPad est officiellement une application obsolète. À partir de maintenant, l’entreprise ne prévoit pas de publier de nouvelles mises à jour pour le logiciel, et il sera supprimé dans une future version de Windows. La date n’est pas encore connue, mais ne soyez pas surpris si le logiciel est supprimé lors de la prochaine mise à jour majeure de Windows, ou de celle qui suivra. À l’heure où j’écris ces lignes, WordPad n’a pas encore été supprimé de Windows, vous pouvez donc l’utiliser pour lui rendre hommage.

WordPad n’est plus mis à jour et sera supprimé lors d’une prochaine version de Windows. Nous recommandons Microsoft Word pour les documents en texte enrichi tels que .doc et .rtf et Windows Notepad pour les documents en texte brut tels que .txt.

Microsoft WordPad existe dans un état étrange.

Il a été ajouté à Windows pour la première fois en 1995 et a été mis à jour pour la dernière fois au moment de la sortie de Windows 8. Depuis lors, il n’a pas vraiment changé, à l’exception de la fois où Microsoft a essayé d’y glisser une publicité. Il s’agit d’un traitement de texte plus performant et plus avancé que le Notepad standard, mais plus simple en termes de fonctionnalités que Microsoft Word, et il ressemble en fait à une version simplifiée de Word. Vous pouvez choisir la police, changer la taille des caractères, modifier l’alignement du texte, mais vous ne pouvez pas faire d’autres choses comme changer les paramètres des paragraphes et les marges des pages. Si vous souhaitez rédiger un document rapide et sale, ce logiciel pourrait probablement faire l’affaire. Vous pouvez même enregistrer des fichiers en tant que documents Microsoft Word (.docx). Google Docs et Office Online sont également gratuits, mais nécessitent que vos fichiers soient d’abord téléchargés sur un espace de stockage en nuage.

Microsoft conseille d’utiliser Notepad pour les fichiers en texte brut et Microsoft Word pour les documents en texte enrichi.

Une fin de vie avec Windows 12

WordPad a probablement été conservé comme une alternative intégrée « gratuite » à Word pour ceux qui ne pouvaient pas payer pour Microsoft 365 ou acheter une licence Microsoft Office. Microsoft préférerait évidemment que vous payiez pour Microsoft Word, mais il existe des alternatives tierces. LibreOffice est probablement la meilleure alternative gratuite, car elle permet d’éditer des documents Office et d’autres fichiers, et elle dispose même d’une option pour une barre d’outils du ruban qui reflète WordPad.

La sortie de Windows 12 étant prévue pour 2024, la fin de vie de WordPad pourrait intervenir à ce moment-là. Toutefois, Microsoft ne se débarrasse généralement pas de ses programmes aussi rapidement.

Microsoft a également pris une trajectoire analogue avec le retrait d’autres applications telle que le navigateur Internet Explorer. L’application a mis 8 ans à être supprimée, mais elle est toujours présente dans le bouton « Recharger en mode IE » du navigateur Microsoft Edge. Ce mode vous permet d’afficher des sites Web et des applications basés sur des scripts et des codes hérités d’une manière plus compatible.

Microsoft prévoit de prendre en charge le mode IE au moins jusqu’en 2029, ce qui signifie que la technologie de base qui fait fonctionner Internet Explorer et les logiciels associés, y compris MSHTML et le moteur Trident, sera toujours présente sur Windows dans un avenir prévisible.