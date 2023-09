Spotify expérimente la possibilité de rendre les paroles exclusives à ses abonnés Premium

En France, Spotify Premium coûte actuellement 10,99 euros par mois pour un compte individuel et 14,99 euros par mois pour l’option Duo qui offre un couple de comptes Premium pour deux personnes qui vivent ensemble. Un compte familial pour un maximum de six personnes coûte 17,99 euros par mois, tandis que les étudiants peuvent s’inscrire à l’option Premium pour 5,99 euros par mois. La version gratuite, financée par la publicité, est assortie de diverses restrictions sur l’application mobile (par exemple, mode aléatoire uniquement, maximum de 6 sauts par heure), tandis que la version de bureau offre une expérience plus complète – ainsi que des publicités intermittentes.

you might also like