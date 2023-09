Microsoft ne forcera plus les utilisateurs de Windows 11 à passer à Edge dans les pays de l’UE

Microsoft a discrètement annoncé les derniers changements apportés à Windows 11 quelques jours avant d’annoncer qu’elle commencerait à dissocier Teams de ses suites de productivité Microsoft 365 et Office 365 sur les marchés de l’Union européenne en octobre . On ne sait pas si les changements apportés à Windows 11 sont liés à cette enquête de l’UE ou si Microsoft a dû faire face à d’autres plaintes de la part de ses rivaux concernant le comportement de ses applications par défaut dans Windows.

La recherche et les widgets Windows étant tous deux des composants du système dans Windows 11, ils utiliseront bientôt le navigateur par défaut pour ouvrir les liens dans les pays de l’UE. Auparavant, vous pouviez utiliser des applications tierces telles que EdgeDeflector pour contourner les restrictions de Microsoft en matière de navigateur et ouvrir les résultats de recherche du menu Démarrer dans le navigateur par défaut de votre choix. Microsoft a mis fin à cette solution de contournement il y a près de deux ans.

Microsoft a ignoré les choix de navigateur par défaut dans son expérience de recherche dans Windows 10 et le widget de la barre des tâches qui force les utilisateurs à entrer dans Edge s’ils cliquent sur un lien au lieu de leur navigateur par défaut. Windows 11 a poursuivi cette tendance, avec une recherche qui force toujours les utilisateurs à utiliser Edge et une nouvelle zone de widgets dédiée qui ignore également le paramètre du navigateur par défaut.