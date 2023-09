La fuite du DJI Mini Pro 4 semble révéler les caractéristiques du drone

Une nouvelle fuite nous donne ce qui semble être une preuve concrète que DJI est sur le point de lancer le prochain modèle de sa gamme de drones légers. En effet, DJI semble sur le point de dévoiler le Mini 4 Pro, le successeur du Mini 3 Pro lancé en mai dernier.

Tout d’abord, pour rappel, le plus petit et le plus léger des drones « Pro » de DJI ne pèse que 249 grammes, une décision mûrement réfléchie puisqu’elle se situe juste 1 gramme en dessous de la catégorie de poids des drones qui implique de les enregistrer auprès des autorités. Bien sûr, ce n’est pas une grande difficulté pour la plupart des gens, mais moins il y a d’obstacles à franchir pour faire voler son oiseau dans le ciel, mieux c’est.

Une publication sur les réseaux sociaux a alimenté les conversations autour du lancement apparemment imminent du DJI Mini 4 Pro. Le message montre ce qui semble être la boîte du futur drone pliable, y compris une liste de spécifications.

👉And here’s the back of the box with the specs:

Weight 249 g

✅Omnidirectional Active Obstacle Sensing

✅4 K/10Ofps HDR Video

✅48 MP Photo

✅True Vertical Shooting

✅34-Min Flight

✅20km FHD Video Transmission#dji #djimini4pro —Igor Bogdanov (@Quadro_News) September 4, 2023

Selon la liste, le nouveau drone inclura, pour la première fois, une détection active omnidirectionnelle des obstacles. Il s’agira certainement d’un grand coup de pouce pour le petit quadcoptère de DJI, offrant aux pilotes une plus grande tranquillité d’esprit lorsqu’ils envoient leur machine dans le ciel. Comme le note DroneDJ, il s’agit d’une amélioration significative par rapport au Mini 3 Pro, qui n’est équipé que d’un système tri-directionnel d’évitement des obstacles.

Mais plutôt que de présenter un système à trois côtés, la boîte DJI révèle des capacités de détection « omnidirectionnelles ». Nous ne savons pas exactement combien de côtés cela signifie, mais en regardant le design des capteurs sur le devant de la boîte, il semble que les capteurs ont été inclinés de manière à pouvoir détecter les obstacles sur les côtés et devant le drone.

La capture vidéo améliorée

La capture vidéo a été améliorée, les spécifications au dos de la boîte détaillant l’enregistrement vidéo 4K jusqu’à un impressionnant 100 fps, donnant encore plus de flexibilité à ceux qui cherchent à filmer de longues, lentes et fluides prises de vue cinématographiques. Ajoutez à cela des capacités vidéo HDR, et ces vidéos auront une gamme dynamique encore plus étendue qu’auparavant. Pour les créateurs de contenu qui réalisent des Shorts sur YouTube, TikTok, des Reels Instagram et d’autres formats verticaux, vous bénéficiez de la fonction de la prise de vue verticale.

La technologie de transmission vidéo améliorée fait également partie du package, offrant une vidéo full HD jusqu’à une distance de 20 km, une amélioration décente par rapport à la portée du Mini 3 Pro de 12 km en utilisant une batterie standard.

Il semble également que le Mini 4 Pro bénéficiera de la fonction Waypoint, qui vous permet de programmer une trajectoire de vol spécifique incluant des points d’intérêt où vous souhaitez que l’hélicoptère enregistre des séquences ou prenne des photos. Cette fonction vous permet de choisir l’altitude, la vitesse, le zoom et le temps de vol pour chaque point de cheminement, ce qui en fait un appareil beaucoup plus utile, qui pourrait attirer l’attention des pilotes professionnels de drones à la recherche d’une machine plus petite pour travailler.

DJI n’a pas encore annoncé d’événement officiel pour dévoiler le nouveau drone, mais la plupart des commentateurs pensent qu’il y a de fortes chances que le Mini 4 Pro soit présenté avant la fin du mois.