Les prochains iPad Pro pourraient ressembler plus que jamais à des MacBook

Vous vous demandez ce qui est prévu pour l’iPad Pro 2023 (ou 2024) ? Les dernières fuites et rumeurs nous en donnent une idée partielle et suggèrent que les futurs iPad Pro pourraient ressembler plus que jamais à un MacBook, et même être dotées d’une capacité de stockage bien supérieure à celle d’un MacBook Air.

L’essentiel des dernières fuites sur l’iPad provient du toujours fiable Mark Gurman, qui, dans sa lettre d’information Power On pour Bloomberg, affirme qu’Apple travaille sur un Magic Keyboard pour l’iPad, plus proche de celui d’un ordinateur portable.

Il ne s’agit pas d’une information totalement nouvelle, puisque Gurman avait déjà évoqué un nouveau Magic Keyboard doté d’un trackpad plus grand. Cependant, il est allé plus loin dans les détails en affirmant que le boîtier supérieur (en d’autres termes, la zone autour des touches) sera en aluminium, ce qui lui permettrait de s’aligner sur le design des claviers des récents MacBook.

Ce changement le rendra apparemment plus robuste et lui donnera un aspect plus haut de gamme, mais Gurman se demande si cela n’entraînera pas une augmentation du prix.

Dans la même lettre d’information, Gurman affirme qu’Apple a exploré la possibilité d’un iPad de 14 pouces (une rumeur que nous avions déjà entendue) et qu’elle a été « proche » de le sortir cette année. Mais l’informateur affirme que le projet a été abandonné, et que nous verrons un modèle de 13 pouces à la place.

Ce modèle serait à peine plus grand que l’iPad Pro 12.9 (2022), mais sa taille correspondrait à celle du plus petit MacBook Pro. Et si Apple envisageait des tailles plus grandes, nous pensons qu’il y a de fortes chances qu’elles soient lancées un jour.

Un stockage de 4 To !

Ainsi, entre un écran plus grand et un accessoire clavier de type MacBook, les prochains iPad Pro pourraient être plus proches que jamais des ordinateurs portables d’Apple en termes de design. Et les spécifications pourraient également être plus proches, puisque @Tech_Reve a déclaré que le prochain iPad Pro OLED attendu en 2024 pourrait disposer de 4 To de stockage en haut de gamme.

Sources say the upcoming OLED iPad Pro next year will have a 4TB option… Is there really a need for that much storage? 💀 — Revegnus (@Tech_Reve) September 3, 2023

Il convient de noter qu’à l’heure actuelle, on ne sait pas si les prochains modèles d’iPad Pro arriveront en 2024 ou s’il y aura d’abord des modèles 2023, de sorte que ce modèle de 4 To pourrait ou non être le prochain. Bien que la plupart des fuites indiquent maintenant le début de l’année prochaine pour la prochaine mise à jour.

Quoi qu’il en soit, il s’agit en fait de deux fois plus d’espace de stockage que ce que l’on trouve dans un MacBook Air, ce qui nous amène à prendre cette information avec des pincettes. Mais si c’est vrai, cela suggère qu’Apple considère sa gamme d’iPad Pro comme de sérieux appareils informatiques, et cela ne représente que la moitié de l’espace de stockage disponible dans un MacBook Pro.

Étant donné que les meilleurs iPad d’Apple utilisent déjà des puces de classe MacBook, il se pourrait qu’un jour la principale différence entre un MacBook et un iPad se résume à la présence d’un écran tactile et à un clavier détachable. Et, étant donné que les modèles d’iPad Pro de plus grande capacité ont plus de RAM que les modèles de base, il est possible que l’iPad Pro 4 To ait 24 Go ou même 32 Go de RAM.