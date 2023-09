L’iPhone 16 pourrait être doté d’un écran OLED beaucoup plus lumineux

La gamme iPhone 15 d’Apple devrait être lancée le 12 septembre lors d’un événement dédié, mais nous venons de voir une raison de patienter et d’attendre l’iPhone 16.

Cette raison est fournie par The Elec et ses sources qui affirment que l’iPhone 16 utilisera un écran MLA AMOLED. Grâce à ce panneau à lentilles multiples, l’iPhone de l’année prochaine pourrait bénéficier d’une luminosité accrue, ce qui se traduirait probablement par un écran plus lumineux qui afficherait mieux les couleurs et les contrastes.

Comme le souligne OLED-info, lorsque la technologie MLA a été appliquée aux panneaux LG, les téléviseurs de l’entreprise ont vu leur luminosité augmenter de 60 %, avec des angles de vision accrus de 30 %. Toutefois, dans certains cas, la technologie MLA peut réduire les angles de vision.

De plus, la technologie MLA pourrait entraîner une augmentation du coût des panneaux pour les futurs iPhone, ce qui signifierait probablement une augmentation du coût global, Apple ayant tendance à répercuter ces coûts sur le consommateur. De même, nous sommes à au moins un an de la famille iPhone 2024, et beaucoup de choses peuvent changer en termes de technologie et de production de panneaux en l’espace de 12 mois.

Bien qu’il ait fallu un certain temps à Apple pour passer aux écrans OLED, ce qu’elle a fait avec l’iPhone 12, nous avons fini par voir des écrans capables de rivaliser avec certains des meilleurs smartphones Android existants. Et maintenant que les iPhone Pro sont équipés d’écrans à rafraîchissement adaptatif de 120 Hz (depuis l’iPhone 13 Pro), on peut dire que les écrans des iPhone sont à peu près aussi bons qu’ils peuvent l’être avec la technologie OLED actuelle, surtout lorsque l’iPhone 14 Pro Max peut atteindre une luminosité de 2 000 nits.

Un magnifique écran l’année prochaine

Samsung a adopté le MLA avec ses modèles Ultra de la série Galaxy S, et il est difficile de nier que l’écran du Galaxy S23 Ultra est tout simplement brillant. Mais l’écart entre son écran et celui de l’iPhone 14 Pro Max n’est pas énorme ; certains préféreront peut-être l’équilibre du calibrage des couleurs OLED d’Apple à celui de Samsung.

Cela dit, l’adoption d’une nouvelle technologie d’écran, en particulier par une entreprise de la taille d’Apple, serait probablement une aubaine pour tous. Elle peut aider cette technologie à se répandre et, espérons-le, à s’améliorer, tout en réduisant les coûts de fabrication.

Dans l’immédiat, les débuts de l’iPhone 15, de l’iPhone 15 Plus, de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max sont imminents, ce dernier semblant être le téléphone Apple le plus convaincant et méritant qu’on s’y intéresse de près.