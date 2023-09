L’Apple Vision Pro pourrait déjà avoir un potentiel concurrent avec Meta

by

L’Apple Vision Pro a fait sensation depuis son annonce à la WWDC 2023, et son design étrange mais captivant a incité plusieurs concurrents à commencer le développement de leurs propres casques AR haut de gamme, dont Meta.

Les rumeurs qui circulent autour du supposé casque Meta suggèrent que la société s’est associée à LG pour lancer le dispositif de réalité mixte à un moment donné en 2025, avec un prix inférieur au prix stupéfiant de 3 499 dollars de l’Apple Vision Pro.

Wccftech rapporte que le potentiel casque portera la même étiquette « Pro », le nom officiel étant Quest 4 Pro. Le partenariat entre LG et Meta fait écho à celui entre Apple et Sony, et l’on peut donc s’attendre à ce que LG soit en charge de la production des écrans.

Avec une potentielle date de lancement fixée à quelques années, il semble probable que Meta ait l’intention de voir comment les consommateurs réagissent à l’Apple Vision Pro. Le rapport de Wccftech suggère qu’un modèle moins cher du casque de Meta sera vendu au prix de 2 00 dollars en 2024, et que le Quest 4 Pro suivra un an plus tard à un prix de 2 000 dollars.

Selon les rumeurs, il utilisera des écrans LG, ainsi que d’autres pièces provenant de filiales de LG telles que LG Innotek.

Le secteur va évoluer

Bien que le lancement de l’Apple Vision Pro suscite encore de nombreuses réactions mitigées, il pourrait s’agir d’un bon signe, car d’autres entreprises technologiques envisagent de proposer des alternatives moins chères.

Apple peut faire valoir que le coût élevé de son casque est dû à son design et à ses fonctionnalités haut de gamme, mais si des concurrents comme Meta peuvent prendre le train en marche et proposer quelque chose d’analogue pour moins cher, Apple devrait commencer à se sentir un peu nerveux.