Apple crée un nouveau site Web pour promouvoir ses propres applications

L’App Store contient des millions d’applications qui vous permettent de vivre des expériences extraordinaires. Et chacune d’entre elles répond aux normes d’Apple en matière de confidentialité, de sécurité et de contenu.

Apple précise que « chaque application Apple est dotée de puissantes fonctions de protection de la vie privée qui vous aident à protéger vos données et vous permettent de contrôler vos informations ». Le géant de l’enseignement ajoute que « des fonctions d’accessibilité sont intégrées à chaque produit et application Apple — pour aider tout le monde à apprendre, à créer et à faire ce qu’il aime ».

Afin de promouvoir ses propres applications, Apple a créé un site Web intitulé « Apps by Apple » qui mentionne les applications maison qu’Apple a développées pour ses produits tels que l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, le Mac et l’Apple TV.