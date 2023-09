La Volkswagen ID. GTI Concept préfigure la nouvelle Golf GTI électrique

Au début du mois de mars, Volkswagen a dévoilé son concept-car tout électrique ID.2, dont le lancement est prévu en 2025. D’un prix plus élevé que l’ID.1, ce véhicule électrique abrite une version plus petite de la plateforme électrique modulaire MEB, qui lui confère une puissance de 166 kilowatts, soit 223 chevaux, et une autonomie de 450 kilomètres, ce qui lui permet de parcourir une distance nettement plus grande que l’ID.4.

Elle n’est pas non plus lente, puisque son moteur électrique lui permet d’abattre le 0-100 km/h en 7 secondes. Mais pour certains, un modèle sportif de l’ID.2all était ce qu’ils recherchaient vraiment.

Nous avons enfin pu jeter un premier coup d’œil à cette nouvelle Golf GTI basée sur le design ID.2all, et elle remplace le « I » de Grand Touring Injection par Intelligence. Avec une longueur de 4,10 m, une largeur de 1,84 m, une hauteur de 1,50 m et un empattement de 2,6 m, ce véhicule électrique ne s’éloigne pas trop de la GTI originale lancée il y a 48 ans. Cependant, ce véhicule offre une technologie de pointe et une myriade de caractéristiques qui le distinguent de son contemporain.

Au premier coup d’œil, cette voiture est indéniablement une GTI. L’avant est orné de la calandre rouge caractéristique, bien que moins visible que sur les voitures à essence. Le logo rouge de la GTI se trouve à proximité, entre les phares matriciels Q.LIGHT à LED de la voiture. C’est à l’arrière de la voiture que les choses diffèrent sensiblement d’une GTI à essence. Au centre du pare-chocs se trouve un splitter avant noir proéminent, surmonté d’une emblématique entrée d’air en nid d’abeille. En outre, les bords extérieurs de la calandre sont ornés d’œillets de remorquage de style sport automobile, accentués en rouge. Sous le logo Volkswagen, l’arrière est orné d’une bande noire diagonale. Ce même motif se retrouve également à la base des panneaux latéraux de la voiture.

Le design des jantes de ce véhicule électrique est également distinctif, avec 8 rayons doubles et un cercle de 8 ouvertures. L’intérieur de la jante est noir, tandis que l’extérieur est argenté. Au centre de la jante se trouve un motif en nid d’abeille derrière un logo GTI noir et rouge.

Un intérieur à la pointe de la technologie

Cette nouvelle GTI électrique est aussi une véritable machine à remonter le temps. Le conducteur peut régler le système d’entraînement, la direction, le train de roulement et le son. Mais ce n’est pas tout : Volkwagon propose des simulations de changement de vitesse pour remonter le temps, en imitant « la Golf GTI originale de 1976, la première Golf GTI Mark 2 à 16 soupapes de 1986 ou la Golf GTI Mark 4 de 2001 “25 ans de GTI” ».

Sur le tableau de bord, vous trouverez un écran tactile d’infodivertissement de 12,9 pouces. De nombreuses interfaces USB-C de 45 W sont également réparties dans l’habitacle, ainsi qu’une prise de 230 volts. En outre, un repère lumineux à 12 heures sur le volant permet au conducteur de s’orienter d’un simple coup d’œil.

Ce que beaucoup n’ont probablement pas vu venir, c’est que ce véhicule électrique dispose d’un affichage tête haute à réalité augmentée intégrée au pare-brise. Cette technologie projette des données en temps réel sur le pare-brise pour le conducteur et le passager. Certaines projections, comme la vitesse actuelle de la voiture, peuvent être utilisées par les conducteurs dans leur vie de tous les jours. Mais c’est sur circuit, en mode GTI, que cette fonction se révèle vraiment utile. Dans ce qui semble tout droit sorti d’un jeu vidéo, un plan du circuit et le classement du pilote dans la course s’affichent à l’écran. Bien qu’il faille attendre de mettre la main sur cette fonction pour voir si elle fonctionne dans le monde réel, il se pourrait bien que nous ayons un aperçu de l’avenir de la course automobile avec ce véhicule électrique GTI.