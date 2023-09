SpaceX lancera les satellites Globalstar dans le cadre d’un accord de 64 millions de dollars, avec le soutien d’Apple

SpaceX cherche à obtenir l’autorisation réglementaire aux États-Unis pour acquérir des fréquences supplémentaires, potentiellement pour un service mobile par satellite Starlink. Il s’agit notamment de fréquences dans les bandes de 1,6 GHz et 2,4 GHz, qui sont utilisées par Globalstar. Si cette autorisation est accordée, SpaceX et Globalstar seront en concurrence dans ce domaine.

Le SOS d’urgence par satellite, une fonction cruciale introduite avec la série d’iPhone 14, a prouvé son immense valeur, jouant souvent un rôle vital dans des situations où il faut sauver des vies. Nous connaissons des histoires où l’utilisation de cette fonction a permis de sauver une femme et son chien d’une crue soudaine ou d’appeler des pompiers sur une île canadienne. Les histoires ne manquent pas, et il se pourrait qu’elles se multiplient encore, car SOS d’urgence par satellite pourrait bientôt étendre sa couverture .