Microsoft retire Visual Studio pour Mac

Si la nouvelle de l’arrêt de la prise en charge des produits Apple par Microsoft n’est pas une surprise totale étant donné la rivalité féroce entre les deux géants de la technologie, de nombreux clients risquent de se sentir déconcertés et frustrés par le fait que l’entreprise ait publié une révision majeure adaptée au Mac un an à peine avant de décider de mettre fin à la prise en charge de ses produits.

Citant des modèles d’utilisation, Anthony Cangialosi, chef de produit du groupe DevDiv de Microsoft, a déclaré : « Nous concentrons nos efforts sur l’optimisation de Visual Studio, accessible depuis le Microsoft Dev Box sur tous les systèmes d’exploitation, et sur le kit de développement C# pour VS Code, accessible sur tous les systèmes d’exploitation ».