Les nouvelles couleurs des Pixel Buds Pro correspondront à celles du Pixel 8 Pro

Pour les membres de l’écosystème Pixel qui doivent faire correspondre la couleur de leur smartphone à celle de leurs écouteurs Bluetooth sans fil Pixel Buds Pro, une rumeur de @passionategeekz sur X pourrait apporter de bonnes nouvelles.

Le message de l’informateur correspond à une source précédente, et indique que les Pixel Buds Pro auront deux nouvelles options de couleur, Porcelain et Sky Blue. Il s’agit de deux des quatre couleurs annoncées par la rumeur pour le Pixel 8 Pro. Porcelain est une couleur blanche tandis que Sky Blue est une couleur bleu clair.

Exclusive: Pixel Buds Pro will get two new Color options – Porcelain

– Sky Blue launching along with Pixel 8 series on 4th October! #PixelBudsPro #Pixel8 #Pixel8Pro #Google — Paras Guglani (@passionategeekz) September 1, 2023

Les nouvelles couleurs des Pixel Buds Pro devraient être dévoilées le 4 octobre aux côtés des Pixel 8, Pixel 8 Pro et de la Pixel Watch 2. Les Pixel Buds Pro sont actuellement proposés au prix de 229 euros. Les couleurs actuellement disponibles sont Corail, Brume, Charbon et Vert citron. Les rumeurs de couleurs pour le Pixel 8 Pro incluent Jade, Licorice, Porcelain, et Sky Blue, dont deux peuvent être assorties aux Pixel Buds Pro si l’informateur et la source de 9to5Google sont tous les deux corrects.

Les Pixel Buds Pro sont dotés d’un système d’annulation active du bruit avec joint silencieux qui maximise la quantité de bruits extérieurs bloqués. Ils offrent jusqu’à 31 heures d’autonomie entre deux charges.

Le mode Transparence vous permet d’entendre ce qui se passe autour de vous, ce qui est très utile si vous vous promenez dans les rues bondées d’une grande ville. Si le mode Transparence est activé, vous pourrez entendre le klaxon d’une voiture ou la sirène d’une ambulance ou d’une voiture de police vous avertir qu’un véhicule se dirige vers vous lorsque vous essayez de traverser la rue.

Comme indiqué, l’événement de présentation des nouveaux appareils devrait avoir lieu le 4 octobre à New York. Si le calendrier de 2022 est respecté en 2023, la série Pixel 8, la Pixel Watch 2 et les Pixel Buds Pro dans leurs nouvelles couleurs pourraient tous être disponibles en précommande à la même date que l’événement (le 4 octobre) et être commercialisés ensemble le 11 octobre.