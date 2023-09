Le Sony Xperia 5 V dévoilé avec une technologie de caméra intéressante

Malgré une dynamique de marché difficile, Sony n’a pas abandonné ses activités dans le domaine des smartphones. En fait, l’entreprise a lancé de nouveaux smartphones comme une horloge au cours des dernières années. Le cycle de lancement typique des smartphones de Sony comprend deux lancements d’appareils en mai et un autre en septembre. Cette tradition s’est poursuivie en 2023 avec le lancement de son produit phare — le Xperia 1 V — ainsi que du Xperia 10 V, un appareil de milieu de gamme.

En septembre, Sony rafraîchit généralement sa série de smartphones compacts Xperia 5, et le fait cette année avec l’annonce de la cinquième génération de Xperia 5 V, ou « Xperia 5 Mark 5″. Bien que la convention de dénomination soit certainement inhabituelle, Sony a évité de jouer avec les directives de conception de la série Xperia 5 depuis plusieurs générations maintenant, et cela reste vrai pour le modèle de cinquième génération.

Les amateurs de la marque remarqueront toutefois que le modèle 2023 a opté pour une double caméra arrière au lieu de la triple caméra dont l’édition 2023 était équipée. Toutefois, la caméra principale est dotée d’un capteur Exmor T* de 48 mégapixels (contre 12 mégapixels l’année dernière) qui promet de bien meilleures photos. La caméra secondaire — un capteur Exmor RS de 12 mégapixels — est associé à un objectif grand-angle de 16 mm avec un champ de vision de 123 degrés. Sony a conservé le même capteur de 12 mégapixels pour la caméra frontale à partir de 2022.

Sony présente le Xperia 5 V comme un produit phare compact, et l’appareil est équipé de la même puce Snapdragon 8 Gen 2 que le Xperia 1 V, plus cher. L’appareil est proposé dans une version unique de 8 Go + 128 Go, mais il permet aux acheteurs d’étendre le stockage à l’aide de cartes microSD. Il est également doté d’une double carte SIM et prend en charge les eSIM.

Bien qu’il soit présenté comme un appareil compact, le Xperia 5 V est doté d’un écran OLED de 6,1 pouces au format 21:1, d’une résolution de 2 520 x 1 080 pixels. Outre le mode HDR, cet écran prend également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux de balayage tactile de 240 Hz et une réduction du flou de mouvement de 240 Hz. L’écran est également doté d’un verre Gorilla Victus 2 pour une meilleure durabilité.

Moins de 1 000 euros

En 2022, Sony a augmenté la capacité de la batterie du modèle de la génération précédente — le Xperia 5 1V — de 4 500 mAh à 5 000 mAh. Cette évolution a été bien accueillie et appréciée par les utilisateurs du Xperia 5 IV, et l’édition 2023 conserve la même batterie de 5 000 mAh. Le smartphone offre également la charge rapide USB-PD.

Sony propose le Xperia 5 V en trois coloris : Noir, bleu et argent platine. Le prix du smartphone a légèrement baissé en Europe, où il sera mis en vente d’ici la fin du mois de septembre au prix de 999 euros.