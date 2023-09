Google Chat teste l’interopérabilité de la messagerie avec Slack et Teams

Google a annoncé une interopérabilité inédite entre son application Chat et des services concurrents. Après avoir complètement remanié la version Web de son application de messagerie, Google a annoncé que Chat se dotait d’une nouvelle fonctionnalité importante qui ne sera réellement disponible pour le grand public que l’année prochaine.

Google a confirmé qu’il s’était associé à Mio, un fournisseur bien connu de solutions d’interopérabilité, pour offrir aux utilisateurs de Chat des options de messagerie supplémentaires qui impliquent d’autres services similaires.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de la version bêta bénéficieront de l’interopérabilité de la messagerie entre Google Chat et d’autres plateformes telles que Slack et Teams. Bien qu’il ne s’agisse pour l’instant que d’une version bêta, Google précise que cette fonctionnalité sera disponible de manière générale au début de l’année 2024.

Cette dernière devrait considérablement simplifier la manière dont les travailleurs communiquent. De nombreuses grandes entreprises utilisent généralement plusieurs services de messagerie, sans parler des autres services utilisés pour les communications externes avec les clients, ce qui, selon Google, est une cause majeure de cloisonnement des conversations.

L’interopérabilité naissante pourrait même jouer en faveur non seulement des clients — qui seront probablement plus satisfaits de leurs installations de communication — mais aussi des fournisseurs, qui pourraient être moins enclins à se battre entre eux pour obtenir un patronage exclusif.

Google Chat va faire l’objet d’une révision majeure de l’interopérabilité

La nouvelle solution d’interopérabilité est censée rendre l’expérience Chat beaucoup plus fluide pour ceux qui utilisent plusieurs canaux et outils de communication. Elle réduit le risque de rater un message et les tracas liés à la surveillance de plusieurs outils de chat.

L’inconvénient est que vous aurez besoin de licences Mio pour que cette fonctionnalité soit disponible. Les personnes qui souhaitent demander un accès à la version bêta doivent contacter le représentant du compte Google ou soumettre un formulaire dédié pour contacter Mio.

Gardez à l’esprit que la nouvelle fonction de messagerie est destinée aux entreprises, et qu’elle n’est donc disponible que pour les clients de Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Essential Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline Starter, Frontline Standard, ainsi que pour les clients du secteur à but non lucratif.

Ce n’est pas la première fois que Google fait un grand pas vers la collaboration avec d’autres concurrents — au début de cette année, il a confirmé que les utilisateurs de la visioconférence Meet pourraient se joindre aux appels Zoom et vice versa. Puis, au début de l’été, elle a annoncé que son propre calendrier serait compatible avec celui d’Outlook.