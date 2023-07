Google dévoile sept nouvelles fonctionnalités pour Google Chat

Google Chat a été conçu à l’origine pour les entreprises afin de permettre à leurs équipes de communiquer en interne. Toutefois, il peut désormais être utilisé par les particuliers pour des messages directs et des conversations de groupe. Il comprend également Spaces, une fonctionnalité qui permet d’assigner des tâches et de partager des fichiers. Chat peut être installé sur Android et iOS.

Vendredi dernier, Google a annoncé l’ajout de sept nouvelles fonctionnalités à Google Chat, ce qui rendra encore plus agréable et facile l’envoi de messages aux amis et à la famille. L’année dernière, Google a officiellement intégré Hangouts dans Google Chat.

À l’occasion de cette annonce, Neeraj Mishra, chef de produit, Google Chat, a déclaré :

Google Chat simplifie la communication, qu’il s’agisse de coordonner un entraînement de softball, de discuter d’idées de vacances avec des amis ou d’envoyer une vidéo amusante à un membre de la famille. Grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que la composition intelligente, l’édition et la suppression de messages, les accusés de réception et bien d’autres encore, l’envoi de messages aux amis et à la famille devient encore plus agréable et sans effort.

Voici les nouvelles fonctionnalités de Google Chat.

Smart Compose : rédiger des réponses rapides

Smart Compose, disponible dans Gmail et Google Docs, propose des suggestions contextuelles pour vous aider à répondre rapidement dans Chat. Elle permet de réduire les fautes d’orthographe et de grammaire. Acceptez une suggestion en appuyant sur la touche de tabulation pendant que vous tapez.

Smart Compose est désormais disponible en plusieurs langues, notamment en anglais, français, italien, espagnol et portugais pour tous les utilisateurs Web de Chat.

Modification et suppression de messages

Vous pouvez désormais modifier et supprimer des messages dans Google Chat. Modifiez les messages que vous avez envoyés précédemment pour vous assurer qu’ils sont clairs, précis et qu’ils utilisent le bon ton. Vous pouvez également supprimer un message s’il est préférable de recommencer.

Les fonctions d’édition, de suppression et de citation des messages dans les discussions de groupe sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs de Chat.

Citation de messages dans les discussions de groupe

Organisez les conversations en citant un message spécifique dans votre réponse. Cette fonction permet au groupe d’identifier facilement le commentaire auquel vous faites référence, sans interrompre la discussion principale.

Accusés de réception dans les discussions de groupe

Dans les discussions de groupe, vous pouvez voir les accusés de réception des messages. Lorsque quelqu’un lit votre message, son avatar apparaît en dessous. Pour les discussions de groupe de grande taille, survolez ou touchez pour afficher la liste complète des destinataires.

Les accusés de réception, qui étaient déjà disponibles pour les messages directs sur mobile et sur le Web, seront désormais déployés pour les messages de groupe sur mobile et sur le web ce mois-ci.

Lien direct vers un texte

Partagez des liens vers un texte spécifique dans le chat. Qu’il s’agisse d’un menu de restaurant, d’une visite touristique ou d’une liste dans un document, sélectionnez le texte que vous souhaitez hyperlier. Utilisez l’icône « Insérer un lien » ou le raccourci clavier ⌘/Ctrl + k.

Dans les semaines à venir, vous pourrez lier du texte dans vos messages sur le Web et Android.

Masquer les conversations inactives

Pour désencombrer votre interface de Chat, nous masquons automatiquement les messages directs inactifs et les espaces qui ont été inactifs au cours des sept derniers jours si vous avez plus de 10 conversations. Vous pouvez accéder à la liste complète en cliquant sur le bouton « Plus ».

Cette fonction est désormais accessible à tous les utilisateurs de Chat.

Ajouter des applications pour améliorer les fonctionnalités

Étendez les capacités de votre chat de groupe en ajoutant des applications. Par exemple, lorsque vous organisez une fête surprise, vous pouvez utiliser Asana pour établir des listes de choses à faire et déléguer des tâches. Installez Zapier pour des notifications personnalisées et tenez tout le monde au courant. Et bien sûr, ajoutez des GIF de Giphy pour animer vos conversations.

La possibilité de télécharger des applications pour vos chats et espaces personnels sera généralisée dans les semaines à venir.