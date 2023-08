Google étend le modèle d’IA générative Med-PaLM à d’autres clients du secteur de la santé

Google élargit l’accès à son grand modèle linguistique spécialement formé aux informations médicales en organisant le mois prochain une avant-première avec les clients de Google Cloud dans le secteur des soins de santé et des sciences de la vie.

Un groupe limité de clients teste l’intelligence artificielle, appelée Med-Palm 2, depuis avril, notamment le géant des hôpitaux à but lucratif HCA Healthcare, le système médical universitaire Mayo Clinic et le fournisseur de dossiers médicaux électroniques Meditech.

Google a refusé d’indiquer combien de sociétés de soins de santé supplémentaires utiliseront Med-PaLM 2 après l’extension en septembre, mais un porte-parole a déclaré que « des clients de tous les secteurs de soins de santé ont exprimé leur intérêt et y auront accès ».

L’évolution des dossiers médicaux électroniques

« Nous sommes ravis de travailler avec les clients du Cloud pour tester Med-PaLM et travailler pour l’amener à un endroit où il dépasse les attentes », a déclaré Greg Corrado, responsable de l’IA dans le domaine de la santé chez Google, lors d’un point de presse sur l’avant-première.

Med-PaLM a été le premier système d’IA à réussir les questions de l’examen d’aptitude à la profession médicale aux États-Unis. Sa deuxième itération, présentée par Google en mars de cette année, a amélioré le score de son prédécesseur de 19 %, avec une précision de 86,5 %.

Le LLM ne remplace pas les médecins, les infirmières et les autres soignants, mais il est plutôt destiné à augmenter les workflows actuels et à fonctionner comme une extension de l’équipe de soins, a déclaré Corrado.

Cependant, Med-PaLM est confronté à de grandes questions qui ont affecté d’autres IA génératives dans le domaine de la santé, notamment le risque d’erreurs, la complexité des requêtes qu’elle peut effectuer, le respect des normes d’excellence des produits et l’absence de réglementation — bien qu’elle ait déjà été testée dans des environnements réels.

HCA a testé Med-PaLM pour aider les médecins et les infirmières à documenter, dans le cadre de la collaboration stratégique du système de santé avec Google Cloud lancée en 2021.

Les résumés, la documentation

Le système a travaillé avec la société de technologie de la santé Augmedix et a utilisé le LLM de Google pour créer un système d’écoute ambiant qui transcrit automatiquement les conversations médecin-patient dans la salle d’urgence, selon Michael Schlosser, vice-président principal de la transformation des soins et de l’innovation de HCA.

HCA teste actuellement le système dans une cohorte de 75 médecins dans quatre hôpitaux, et prévoit de l’étendre à d’autres hôpitaux plus tard cette année, à mesure que l’automatisation s’améliore, a déclaré Schlosser lors de la conférence de presse.

HCA teste également l’utilisation de Med-PaLM pour générer un résumé de transfert afin d’aider les infirmières à transférer les patients à l’hôpital UCF Lake Nona d’Orlando. De son côté, Meditech, un acteur majeur dans le domaine des logiciels hospitaliers, intègre le traitement du langage naturel et les LLM de Google dans les fonctions de recherche et de résumé de son dossier médical.

La documentation est un potentiel cas d’utilisation intéressant pour l’IA générative qui pourrait réduire les fastidieux processus de prise de notes. Outre Google, d’autres géants de la technologie comme Amazon et Microsoft ont annoncé ou développé récemment des jeux de documentation clinique fondés sur l’IA.

Les organismes de surveillance de la vie privée, les groupes de médecins et les défenseurs des patients ont soulevé des préoccupations concernant l’utilisation éthique de l’IA et des données médicales sensibles, notamment en ce qui concerne la qualité, le consentement et la vie privée des patients, et la confidentialité.

En 2019, Google a déclenché une vive polémique en utilisant des données de patients fournies par le système de santé Ascension pour développer de nouvelles gammes de produits sans que les patients en soient informés ou y consentent.

Et la vie privée ?

Google affirme que Med-PaLM 2 n’est pas formé sur les données des patients et que les clients de Google Cloud conservent le contrôle de leurs données dans le cadre de la preview. Dans le cas du projet pilote de HCA, les patients sont informés de l’existence du système d’écoute ambiant lorsqu’ils entrent aux urgences, a déclaré Schlosser de HCA.

Les médecins sont également réticents à l’idée de céder le contrôle à ce qui est, dans de nombreux cas, une boîte noire algorithmique permettant de déterminer les informations et les soins à prodiguer au patient.

Schlosser a expliqué que l’opérateur à but lucratif commençait par intégrer l’IA dans des cas d’utilisation faciles à accepter, comme l’automatisation des transferts ou de la planification, afin que les médecins et les infirmières se sentent plus à l’aise avec la technologie, avant de l’appliquer à d’autres aspects de la pratique clinique.

« On peut commencer à donner des coups de pouce dans le worflows autour de la documentation, puis on peut progressivement passer à des niveaux de plus en plus élevés d’aide à la décision », a déclaré Schlosser. « Mais je veux que les cliniciens acceptent pleinement l’IA comme un partenaire qui leur facilite la vie avant que nous ne commencions à aborder certains des domaines les plus controversés ».