Les premières choses à faire après avoir acheté un nouveau Mac

La prochaine chose à apprendre sur un appareil macOS est la création de plusieurs bureaux. L’utilisation de plusieurs bureaux est un excellent moyen de séparer votre travail, et peut même vous aider à séparer le personnel du professionnel sans trop d’efforts. J’utilise principalement des bureaux différents pour les communications, l’écriture, la comptabilité et les fichiers personnels.

Bien que le nombre de résultats rende Spotlight assez polyvalent, vous pouvez le transformer en un outil qui ne renvoie que des résultats spécifiques, ce qui le rendra plus efficace pour votre cas d’utilisation. Pour ce faire, ouvrez les Paramètres du système et suivez les étapes ci-dessous :

Fonctionnalité intégrée à macOS, que vous trouverez également dans iOS et iPadOS, Spotlight est un outil de recherche rapide qui peut trouver n’importe quoi sur votre ordinateur, qu’il s’agisse d’un document, d’une image, d’un contact ou d’un lieu ; invoquez la fonctionnalité et saisissez votre requête. Il prend également en charge la conversion de mesures et de calculs, au cas où vous auriez souvent besoin de ce type d’outils. Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur la touche Commande + la barre d’espacement.

Par conséquent, configurer le trackpad utilisé avec votre Mac à votre convenance est un élément important de l’expérience . Pour ce faire, rendez-vous dans la section Trackpad des Réglages système, où vous pourrez modifier les fonctions Pointer & Cliquer et Faire défiler et zoomer du trackpad utilisé, ainsi que d’autres gestes.

Vous pouvez également choisir de redimensionner le Dock et de personnaliser ses animations et d’autres fonctionnalités dans cette sous-section des Paramètres système.

Pour personnaliser le Dock afin qu’il apparaisse et disparaisse automatiquement, ouvrez Réglages système dans le menu Pomme (le logo Pomme se trouve dans le coin supérieur gauche de votre écran) et suivez les étapes énumérées ci-dessous :

Bien que vous puissiez facilement choisir les applications affichées dans le Dock par de simples gestes de glisser-déposer, il existe d’autres personnalisations que vous pouvez effectuer pour améliorer votre expérience utilisateur. Celle qui a le plus d’impact est la possibilité de masquer ou d’afficher automatiquement le Dock, ce qui vous donne accès à beaucoup plus d’espace à l’écran.

Si vous utilisez le menu Aide du Finder, vous pouvez accéder à un guide plus complet sur votre appareil Mac et ses fonctionnalités. Il partage également des informations sur la version de macOS que vous utilisez. Gardez l’œil ouvert lorsque macOS Sonoma arrivera sur votre Mac à l’automne 2023.

Situé dans la barre de menus en haut de l’écran de votre appareil Mac, le bouton Aide est un élément contextuel qui modifie les options disponibles et les informations partagées en fonction de l’application que vous utilisez. Il comporte également un champ de recherche qui permet de répondre à diverses questions et de trouver des paramètres cachés derrière plusieurs onglets.

Bien que la création et la configuration d’un identifiant Apple fassent partie de la configuration initiale d’un Mac, il s’agit d’une étape que vous pouvez sauter. Mais lorsqu’il s’agit de tirer le meilleur parti de votre nouvel ordinateur, il est important de le configurer dès le départ, en particulier pour l’intégration qu’il offre avec les autres appareils Apple que vous possédez. En outre, des services tels que l’App Store, iCloud, Messages et FaceTime sont tous protégés par un identifiant Apple ID.