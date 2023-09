OnePlus lancera OxygenOS 14 avec Trinity Engine le 25 septembre prochain

OnePlus vient de dévoiler une nouvelle passionnante pour sa base d’utilisateurs. OnePlus vient de confirmer qu’elle lancera OxygenOS 14 basé sur Android 14 au niveau mondial le 25 septembre 2023. La société a déclaré qu’elle apportera une gamme de passionnantes fonctionnalités conçues pour offrir des expériences utilisateur améliorées.

Kinder Liu, président et directeur de l’exploitation de OnePlus, a déclaré à propos du lancement :

OnePlus s’est engagé à fournir à ses utilisateurs un OxygenOS rapide, fluide et stable. Alimenté par les dernières innovations de OnePlus, OxygenOS 14 sera le logiciel le plus intelligent et le plus intuitif de l’histoire de OnePlus.

Elle a lancé la version bêta d’Android 14 pour le OnePlus 11 en mai dernier. La société a déclaré que le slogan d’OxygenOS 14 est « être instinctif et libre de contrôler », évoluant à partir de son « expérience rapide et fluide ». Cette sortie est particulièrement remarquable, car OxygenOS 14 sera l’un des premiers systèmes d’exploitation construits sur la base d’Android 14, promettant une foule de fonctionnalités innovantes visant à améliorer l’expérience utilisateur.

L’idée maîtresse d’OxygenOS 14 est de rendre l’expérience utilisateur instinctive et sans effort. OnePlus y parvient en introduisant « Trinity Engine » qui libérera le plein potentiel des smartphones OnePlus en réalisant une plus grande synergie entre le matériel et le logiciel pour relever les défis de l’industrie en recherchant une plus grande efficacité de la consommation d’énergie, une meilleure capacité multitâche, et une expérience plus durable, rapide et fluide.

Sous le capot du moteur se trouvent 6 technologies innovantes, dont CPU Vitalization, RAM Vitalization, ROM Vitalization, HyperBoost, HyperTouch et HyperRendering.

Une bonne nouvelle

Combinées, ces technologies garantissent une expérience polyvalente, rapide et fluide dans des scénarios tels que le multitâche, les jeux mobiles intensifs et l’utilisation à long terme, a déclaré la société.

Nous devrions avoir plus de détails dans les semaines à venir, avant le lancement à la fin du mois de septembre. On ne sait toujours pas quels appareils OnePlus seront les premiers à recevoir la mise à jour OxygenOS, même si l’on peut supposer que le dernier fleuron de la société, le OnePlus 11, sera le premier dans la file d’attente.

Une chose est claire : OnePlus reste déterminé à repousser les limites et à offrir des expériences logicielles exceptionnelles à sa communauté. Avec OxygenOS 14, les utilisateurs de OnePlus peuvent s’attendre à une expérience smartphone plus intuitive et réactive, où leurs appareils deviennent une extension de leurs instincts.