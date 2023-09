L’ordinateur portable Legion 9i de Lenovo promet un réglage du matériel par l’IA à la volée

Ce vendredi, lors de l’IFA 2023, la populaire marque d’informatique, Lenovo, a annoncé un nouveau portable de jeu absolument gigantesque. Baptisé Lenovo Legion 9i, il est proposé à partir de 4 499 euros et est présenté comme « le premier ordinateur portable de jeu au monde optimisé par l’IA et doté d’un système de refroidissement liquide intégré ».

Il s’agit également du premier ordinateur portable de jeu de 16 pouces de la gamme Legion de Lenovo. Ce système de refroidissement autonome, optimisé par l’IA, comprend trois ventilateurs et 6 333 prises d’air individuelles. Conçu par Cooler Master en collaboration avec Lenovo, il permet au Legion 9i d’atteindre un TDP de 230 W — c’est-à-dire la limite de puissance du GPU — en « utilisant la VRAM du GPU pour gérer la chaleur lors de sessions de jeu extrêmes » et en s’activant lorsque le GPU atteint 84 degrés Celsius.

Comme ce système de refroidissement liquide représente un poids supplémentaire — le portable, dans son ensemble, pèse 2,56 kg — Lenovo a conçu un nouveau capot extérieur en copeaux de carbone forgé. Cela permet de réduire le poids de l’ordinateur portable. En raison de ce processus, chaque Legion 9i présente un motif unique de copeaux de carbone forgé à l’avant.

« Le lancement du Lenovo Legion 9i (16 pouces, 8) marque l’apogée de l’innovation des portables de jeu Lenovo Legion », a déclaré Jun Ouyang, vice-président et directeur général du segment des produits de consommation de Lenovo, Intelligent Devices Group. « Le Lenovo Legion 9i est le premier ordinateur portable de l’écosystème Lenovo Legion doté d’un système de refroidissement liquide intégré et d’une puce d’intelligence artificielle matérielle ».

« Le couvercle en carbone forgé, qui, en plus de son esthétique unique pour chaque ordinateur portable, signifie un ordinateur portable plus léger pour les joueurs et les créateurs qui n’exigent rien d’autre que le meilleur. Nous nous mettons constamment au défi de repousser les limites lorsque nous concevons des solutions de jeu. Le Lenovo Legion 9i (16 pouces, 8) a établi une nouvelle référence que nous sommes impatients d’atteindre et de dépasser à l’avenir », poursuit-il.

Mais quelles sont les spécifications ?

Alors, au fond, qu’y a-t-il à l’intérieur de cet appareil ? La fiche technique de Lenovo indique que la Legion 9i est dotée des caractéristiques suivantes :

CPU Intel Core i9-13980HX de 13ème génération

Jusqu’à un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop avec 16 Go de RAM GDDR6 et une horloge de 2370 MHz

Mémoire vive DDR5 overclockée à deux canaux dans des configurations de 32 Go à 6400 MHz ou 64 Go à 5600 MHz

Jusqu’à 2 To de stockage SSD PCIe 4.0 NVMe.

Un écran 16 pouces Mini-LED 3.2K (3 200 x 2 000 pixels) au format 16:10, avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz, un temps de réponse de 3 ms, des couleurs 100 % Adobe et 100 % DCI-P3, une luminosité de 1200 nits, jusqu’à la certification VESA Display HDR 1000, la prise en charge Dolby Vision, la validation NVIDIA G-SYNCTM, et la certification TUV Rheinland

Un écran 16 pouces Mini-LED 3.2K (3 200 x 2 000 pixels) au format 16:10, avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz, un temps de réponse de 3 ms, des couleurs 100 % Adobe et 100 % DCI-P3, une luminosité de 1200 nits, jusqu’à la certification VESA Display HDR 1000, la prise en charge Dolby Vision, la validation NVIDIA G-SYNCTM, et la certification TUV Rheinland Deux haut-parleurs, chacun d’une puissance de 2 W et soutenu par le pilote Nahimic Audio

Une batterie de 99,99 WHr avec un support de charge super rapide, qui charge l’ordinateur à 70 % en seulement 30 minutes et à 100 % en 80 minutes.

Intel Wi-Fi 7 (802.11ax) et Bluetooth 5.3

En ce qui concerne les ports, il comprend une prise audio combinée, un lecteur de carte SD, deux ports USB Type-A (USB 3.2 Gen1), un port USB Type-C (USB 3.2 Gen1), un port HDMI 2.1, deux ports Thunderbolt 4, un port Ethernet et un bouton « E-Shutter » pour la webcam 1080 p. Et comme on peut s’y attendre avec un ordinateur portable de jeu haut de gamme, l’éclairage RGB est omniprésent, y compris sur le clavier.

Le Lenovo Legion 9i sera livré en octobre 2023.