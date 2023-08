Apple testerait une imprimante 3D pour produire le châssis des modèles d’Apple Watch en acier

by

by

Le mois dernier, vous vous souvenez peut-être que Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste de TF International, avait déclaré qu’Apple cherchait à économiser de l’argent et à préserver l’environnement en fabriquant certaines pièces de l’Apple Watch Ultra à l’aide d’une imprimante 3D au lieu d’utiliser des machines-outils pour créer ces pièces.

Mark Gurman, de Bloomberg, a déclaré aujourd’hui qu’Apple envisageait désormais d’utiliser des imprimantes 3D pour créer le châssis de ses modèles de smartwatches autres que la Watch Ultra. Gurman a cité dans son rapport des « personnes ayant une connaissance du sujet ».

En utilisant une imprimante 3D, Apple n’aura pas besoin de découper des plaques de métal pour créer les pièces dont elle a besoin. Cela permettra à Apple de réduire le temps nécessaire à la fabrication de ses montres connectées, tout en contribuant à la protection de l’environnement, puisqu’elle aura besoin de moins de matériaux. Les sources susmentionnées ont demandé à ne pas être identifiées, car le projet d’Apple est privé et n’a pas été annoncé au public.

Si tout se passe bien et qu’Apple parvient à fabriquer des pièces pour l’Apple Watch à l’aide d’une imprimante 3D, l’entreprise envisage d’étendre l’utilisation de cette technologie à la fabrication de pièces pour d’autres appareils.

Le processus d’utilisation de l’imprimante 3D se déroule comme suit. Le forgeage est utilisé pour créer de petits blocs de matériau proches de la taille requise pour la pièce d’horlogerie. Une machine à commande numérique est ensuite utilisée pour découper le métal afin de créer le design et les boutons nécessaires. Avec l’imprimante 3D, un processus appelé « binder jetting » (jet de liant) permet de créer un contour général de l’appareil proche de sa taille réelle. Cette impression est réalisée à l’aide d’une substance poudreuse qui ressemble à de l’acier après application de chaleur et de pression. Les dessins et les découpes exacts sont fraisés de la même manière que pour le processus précédent.

Pas pour cette année

Le rapport indique qu’Apple et ses fournisseurs travaillent sur cette technique depuis trois ans et ont testé le processus pour fabriquer des boîtiers en acier pour l’Apple Watch Series 9, qui sera présentée le 12 septembre, ainsi que pour l’Apple Watch Ultra de seconde génération et la série iPhone 15.

Selon Bloomberg, il n’est pas certain que les premières livraisons d’Apple Watch Series 9 en acier de cette année comporteront des boîtiers fabriqués à l’aide de l’imprimante 3D. Apple prévoit d’utiliser l’imprimante 3D pour fabriquer ses modèles Apple Watch Ultra en titane, mais cela ne devrait pas se faire avant 2024.

Comme il s’agit d’une nouvelle technologie, Apple prévoit de l’utiliser pour des produits à faible volume. La plupart des modèles d’Apple Watch sont dotés d’un boîtier en aluminium et non en acier inoxydable. C’est pourquoi Apple teste l’imprimante 3D pour des boîtiers d’Apple Watch en acier. À ce stade, l’aluminium ne peut pas être utilisé avec cette technologie. Apple devrait donc utiliser davantage de matériaux compatibles avec l’imprimante 3D, comme l’acier et le titane, pour ses appareils.