Samsung lancerait le Exynos 2400 au 4e trimestre 2023, pour alimenter la série Galaxy S24 en Europe

En outre, les rumeurs suggèrent que la puce sera compatible avec le stockage UFS 4.0 et la RAM LPDDR5X avec une bande passante substantielle de 8,5 Gb/s. En outre, la puce sera équipée d’un ISP (Image Signal Processor) intégré, capable de gérer des capteurs de caméra avec des résolutions allant jusqu’à 320 mégapixels et de prendre en charge l’enregistrement vidéo à des résolutions allant jusqu’à 8K à 60 fps.

Le Exynos 2400 serait doté d’une configuration de CPU à 10 cœurs, dont un cœur Cortex-X4 haute performance cadencé à 3,1 GHz, deux cœurs Cortex-A720 cadencés à 2,9 GHz, trois cœurs Cortex-A720 cadencés à 2,6 GHz et quatre cœurs Cortex-A520 cadencés à 1,8 GHz . Cette configuration garantit un mélange harmonieux de puissance et d’efficacité.