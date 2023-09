Le V Purse de Honor est un concept de smartphone pliable inspiré de la mode

Le V Purse dispose d’un petit bouton pour déclipser et déplier l’écran, et Honor affirme que l’appareil fait moins de 9 mm d’épaisseur lorsqu’il est plié .

Le fait que l’écran pliable du V Purse se trouve à l’extérieur, sans protection, plutôt qu’à l’intérieur de l’appareil est un choix audacieux. De toute évidence, le fait que vous puissiez voir l’écran à tout moment est l’objectif principal de l’appareil ; Honor veut l’utiliser pour montrer ses conceptions d’écran toujours actif. L’entreprise affirme avoir travaillé avec une série de créateurs de mode et d’artistes pour proposer différents thèmes pour l’appareil, et a déclaré vouloir ouvrir une API à l’avenir pour permettre à tout un chacun de créer le sien. Ces motifs peuvent réagir à votre toucher ainsi qu’aux mouvements du téléphone.

Le design du V Purse repose sur deux éléments clés. Le premier est une série de sangles et de chaînes interchangeables qui se clipsent sur le smartphone pliable et permettent de le porter comme un sac à main. La seconde est la façon dont il utilise son écran orienté vers l’extérieur pour afficher une série de fonds d’écran conçus pour imiter différents styles de sacs à main .

Le V Purse est une démonstration de ce qui est possible pour les smartphones pliables , et Honor n’a pas dit s’il sera un jour commercialisé en tant que produit. En revanche, la société a déclaré qu’elle prévoyait de commercialiser le Magic V2 dans le monde entier au plus tard au premier trimestre de l’année prochaine, rapporte CNBC, mais elle n’a pas encore officiellement annoncé les prix en dehors de la Chine.

Le V Purse est un nouveau smartphone conceptuel de Honor qui pose la question suivante : « Et si les smartphones pliables ressemblaient davantage à des accessoires de mode ? » La société a montré l’appareil lors d’une présentation à l’IFA 2023 aux côtés du Honor Magic V2, son dernier smartphone pliable annoncé en Chine plus tôt cette année.