L’iPhone 15 Pro Max pourrait représenter 35 à 40 % des ventes grâce à l’objectif Periscope

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple vise à ce que l’iPhone 15 Pro Max (iPhone 15 Ultra) haut de gamme constitue environ 35 à 40 % des ventes initiales de la série iPhone 15, dont le lancement est prévu le mois prochain.

Cela signifie que le modèle le plus cher aura la plus grande part parmi les quatre modèles de la gamme. L’objectif est que les livraisons de Pro Max dépassent de 10 à 20 % celles de l’iPhone 14 Pro Max de l’année dernière.

L’un des principaux attraits de l’iPhone 15 Pro Max pour les utilisateurs est la caméra à objectif périscopique. Cet objectif est replié à l’intérieur du corps du smartphone et utilise des prismes pour capter la lumière de l’objectif et la diriger vers le capteur d’image. Il en résulte une extension de la longueur focale malgré les limites du petit boîtier du smartphone, ce qui se traduit par une augmentation des capacités de zoom optique.

Cette fonction avancée offrira un zoom de 5x-6x, une amélioration significative par rapport au zoom optique de 3x des modèles actuels. Cette caméra spéciale sera exclusive au modèle Pro Max cette année et sera ensuite ajoutée à l’iPhone 16 Pro, plus petit, l’année prochaine.

L’introduction de l’objectif périscopique se fera progressivement. Apple et son fournisseur exclusif d’objectifs périscopiques, Largan, prévoient de commencer par produire 15 à 20 millions d’iPhone équipés de cette fonction cette année. Cette production devrait augmenter de 70 à 80 % pour atteindre environ 30 millions d’unités l’année prochaine.

Coûts et possible augmentation des prix

L’analyste affirme que Largan est le seul fournisseur de la lentille périscopique de l’iPhone 15 Pro Max et qu’il est également responsable de 60 % de ces pièces pour Huawei. Le prix unitaire de chaque lentille de périscope est environ trois à quatre fois le coût de votre lentille 7P haut de gamme typique. N’oubliez pas que Kuo est un analyste d’une société de valeurs mobilières et qu’il s’agit d’une manière détournée de recommander l’achat des actions de Largan, qui se négocient à Taïwan et sont actuellement évaluées à 63,57 dollars chacune, en hausse de 2,8 % après la publication des commentaires de Kuo.

La nouvelle lentille et d’autres améliorations pourraient entraîner une augmentation de prix d’au moins 100 dollars pour les modèles Pro par rapport à la gamme actuelle.

Kuo souligne également que Huawei connaît la « croissance la plus rapide » et « l’adoption la plus active du périscope parmi les marques chinoises de smartphones ». Les expéditions de smartphones Huawei équipés d’un objectif périscopique devraient atteindre 15 à 20 millions d’unités cette année et passer à environ 30 millions en 2024, soit un taux de croissance annuel de 70 à 80 %.

Date de lancement

La gamme iPhone 15 sera lancée dans quelques semaines, Apple ayant prévu son événement de lancement le mardi 12 septembre. Les précommandes devraient débuter quelques jours plus tard, suivies du lancement officiel le vendredi 22 septembre.