Le démontage du Galaxy Z Fold 5 révèle la nouvelle charnière Flex

La charnière Flex est divisée en trois parties , les segments supérieur, intermédiaire et inférieur, et Zack explique que la résistance au pliage offerte par la charnière est assurée par quatre ressorts qui « se compriment et se pincent lorsque le reste de la charnière se referme ».

Dans le monde de Zack Wilson, tout ce qui est assemblé finit par être démonté. Pour Zack Wilson, fondateur et animateur des populaires vidéos JerryRigEverything sur YouTube, il était temps de disséquer le Galaxy Z Fold 5 , vieux de deux semaines. D’emblée, Wilson a mis en évidence deux nouvelles caractéristiques qu’il allait rechercher. La nouvelle charnière Flex, qui permet à l’appareil de se fermer à plat, et la couche de dispersion des chocs sous l’écran interne, conçue pour améliorer la durabilité de l’appareil.