MediaTek proposera l’IA générative sur l’appareil avec le Dimensity 9300

MediaTek estime que l’intégration de l’IA générative dans ses puces permettra d’offrir « des performances transparentes, une plus grande confidentialité, une sécurité et une fiabilité accrues, une latence réduite, la possibilité de travailler dans des zones où la connectivité est faible ou inexistante, et des coûts d’exploitation moindres ».

Cela ne rendra pas seulement votre expérience de l’IA générative plus rapide, mais pourrait également changer la façon dont vous interagirez avec elle à l’avenir. Un autre élément clé est la protection de la vie privée des utilisateurs. Étant donné que cette implémentation sur l’appareil stockera et traitera les données de l’IA localement dans votre smartphone , elle conduira à une sécurité accrue ainsi qu’à un meilleur contrôle des données personnelles par l’utilisateur.