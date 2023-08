Des rendus illustrent les potentielles différences entre le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Ultra

La série Galaxy S24 de Samsung ne devrait pas arriver avant au moins cinq mois, mais les rumeurs s’accélèrent. Il a déjà été rapporté que le design du Galaxy S24 Ultra serait légèrement rafraîchi et aujourd’hui, Ice Universe a fourni des dessins supplémentaires.

Ice a précédemment déclaré que le Galaxy S24 Ultra aurait un écran plat avec des bords plus épais et un cadre latéral légèrement plus rond. Il a également affirmé que le format de l’écran passerait de 19.3:9 à 195:9 et que le smartphone serait un peu plus court que le Galaxy S23 Ultra, mais plus large et plus fin.

Ice a également déclaré qu’une augmentation de 3,42 mm de la taille des bords diminuerait le ratio écran-corps à 88 % et qu’il s’agirait du ratio écran-corps le plus bas pour un flagship de Samsung depuis le Galaxy S10, qui est sorti en 2019.

Ice a maintenant partagé quelques informations supplémentaires concernant le Galaxy S24 Ultra ainsi que des rendus basés sur des rumeurs.

