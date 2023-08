Une fuite révèle les performances et les caractéristiques des processeurs Intel de 14e génération

La 14e génération de processeurs de bureau d’Intel a fait l’objet de nombreuses rumeurs, qui se sont révélées assez confuses. Heureusement, une nouvelle fuite fait la lumière et confirme de nombreux détails clés sur la gamme à venir. Nous connaissons désormais l’architecture exacte des processeurs de bureau de la 14e génération d’Intel, ainsi que les gains de performance attendus et les spécifications des variantes i5, i7 et i9 à venir.

La fuite de MSI, qui est un document interne qui n’était pas censé être révélé (et qui était sous NDA), révèle que la gamme de CPU de bureau de 14e génération d’Intel est environ 3 % plus rapide en moyenne. Il est suggéré que le i7-14700K sera ~ 17 % plus rapide dans les scénarios multithreads en raison du nombre plus élevé de cœurs. La vidéo est restée en ligne pendant un certain temps avant d’être récemment rendue privée.

Il a également été révélé que les processeurs de bureau Intel de la 14e génération ne recevront pas de modifications architecturales.

Ils ont mentionné que la nouvelle gamme utilisera le même processus de fabrication de 10 nm « Intel 7′. Bien que cela soit un peu décevant, cela signifie également qu’Intel pourrait prévoir une mise à niveau massive pour les futurs processeurs de la 15e génération avec un processus de fabrication entièrement nouveau.

Les différentes variantes ont également fait l’objet de fuites, ainsi que leurs spécifications respectives. Venant de MSI, un partenaire officiel d’Intel pour les cartes, on peut considérer cette information comme « essentiellement confirmée ».

Spécifications des variantes

Intel Core i5-14600K 6 coeurs P, 8 coeurs E (Processeur à 14 cœurs)

Intel Core i7-14700K 8 coeurs P, 12 coeurs E (Processeur à 20 cœurs)

Intel Core i9-14900K 8 coeurs P, 16 coeurs E (Processeur à 24 cœurs)

En ce qui concerne les spécifications, il semble qu’il n’y ait pas de changement dans le nombre total de cœurs pour les processeurs i5 et i9. Tout comme le i9-13900K avait 24 cœurs au total, son successeur aura le même nombre de cœurs. Cependant, il semble qu’Intel augmente le nombre total de cœurs de 4 pour le i7-14700K. Le prédécesseur, comme le i7-13700K est un processeur à 16 cœurs (8 cœurs P et 8 cœurs E). Le successeur dispose de quatre coeurs E supplémentaires, ce qui porte le nombre total de cœurs à 20. Le nouveau i7 14e génération devrait donc être plus rapide que son prédécesseur avec une marge plus importante (par rapport à l’écart de performance des autres nouveaux processeurs).

MSI a également révélé dans cette fuite que les prochains processeurs de bureau Intel de la 14e génération s’appelleront « Raptor Lake-S Refresh ».