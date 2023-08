Une nouvelle fonctionnalité facilitera la diffusion de contenus multimédias vers la Pixel Tablet

Comme le note Forbes, un récent post X de l’expert Mishaal Rahman révèle que Google va ajouter une nouvelle fonctionnalité à la Pixel Tablet appelée « Hold close to cast » (Rapprocher pour diffuser).

Cette fonction fera exactement ce que son nom indique, permettre à quelqu’un de tenir son smartphone près d’une Pixel Tablet pour déplacer de manière transparente les médias en cours de lecture sur le smartphone vers la tablette. Rahman souligne qu’il y a quelques mises en garde, car la fonction n’a pas encore été officiellement publiée.

Follow-up: Here’s a look at the settings page for this feature, which is apparently called “hold close to cast.”

“Hold close to cast” will let you “reach your phone toward a Pixel Tablet to cast media.”

“Your devices must be on the same private Wi-Fi network to cast. Not all … https://t.co/tluDmCnAuD pic.twitter.com/XxvxLwovCp

—Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 24, 2023