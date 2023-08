Les modifications apportées au calendrier Outlook sont désormais mises à jour en temps réel dans Teams

Teams est devenu un outil de travail crucial pour beaucoup d’entre nous au cours des dernières années, nous aidant à communiquer et à collaborer avec des amis, des clients et des collègues à travers le monde.

Dans son entrée sur la feuille de route de Microsoft 365, la fonctionnalité est décrite comme apportant une synchronisation et des mises à jour de calendrier en temps réel à travers Microsoft Teams et Outlook.

Le service de vidéoconférence a révélé qu’il travaillait sur une nouvelle amélioration qui devrait rendre la synchronisation de votre calendrier Outlook avec Teams beaucoup plus simple. En fait, grâce à cette mise à jour, Microsoft affirme que toute modification apportée à votre calendrier dans Outlook sera répercutée en temps réel dans votre calendrier Teams, et vice-versa , ce qui devrait mettre fin à toute confusion embarrassante.