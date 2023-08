La vidéo de déballage du Xiaomi 13T révèle presque tout avant son lancement

La série Xiaomi 13T devrait être dévoilée le 1er septembre, et des fuites suggèrent que nous pourrions avoir affaire à d’excellents smartphones Android pour le prix. Mais, il s’avère que nous n’aurons pas à attendre jusqu’à la semaine prochaine pour avoir un aperçu détaillé de l’un des appareils.

Après le Xiaomi 13 T Pro qui a fait surface dans des rendus avec des spécifications, la chaîne YouTube guatémaltèque Eufracio López 502 a publié une vidéo de déballage du Xiaomi 13T, nous donnant de nombreux détails au passage. Nous avons un bon aperçu du smartphone sous plusieurs angles, y compris les options de couleur vert et noir.

Le clip confirme plusieurs éléments liés au design, tels qu’un dos en verre, un cadre en plastique, une caméra arrière carrée et un poinçon central.

La vidéo révèle également quelques spécifications, notamment un écran OLED à 144 Hz, un chipset MediaTek Dimensity 8200 Ultra de milieu de gamme, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 67 W et un indice de protection IP68. Le téléphone est également livré avec un chargeur 67 W, bien qu’avec un câble USB-C vers USB-A.

Nous avons également la confirmation d’une caméra principale de 50 mégapixels, comme on peut le voir sur la bosse de la caméra elle-même et sur l’emballage en plastique. Le YouTuber a ajouté que le Xiaomi 13T est équipé d’une caméra arrière ultra-large de 8 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels. Cependant, des fuites récentes indiquent que le smartphone serait équipé d’un téléobjectif 2x de 50 mégapixels et d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels. Nous ne savons donc pas exactement ce qu’il faut croire.

Un lancement la semaine prochaine

Parmi les autres caractéristiques notables, citons un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, un blaster IR, NFC et MIUI 14 sur Android 13.

Nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour un lancement officiel, car Xiaomi devrait annoncer la série Xiaomi 13T la semaine prochaine. C’est donc à ce moment-là que nous connaîtrons les prix et la disponibilité de l’appareil. Mais au moins, une fuite indique un prix de 649 €.