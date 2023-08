Proton dévoile les prochaines évolutions de son gestionnaire de mots de passe

Proton Pass est sorti de la phase de test bêta il y a tout juste deux mois, mais il constitue déjà une alternative convaincante aux services traditionnels de gestion des mots de passe. Non seulement Proton Pass offre un chiffrement complet de bout en bout, mais il s’intègre à la suite d’applications de Proton axées sur la protection de la vie privée, en particulier Proton Mail.

Il n’y a qu’un seul problème : Proton Pass est encore assez simple et il lui manque certaines fonctionnalités importantes. C’est pourquoi Proton partage une feuille de route pour les prochaines fonctionnalités de son gestionnaire de mots de passe, Proton Pass.

La plupart de ces nouvelles fonctionnalités sont assez classiques pour un gestionnaire de mots de passe. Par exemple, Proton travaille à la prise en charge du partage de connexion et développe des applications Web et de bureau pour compléter l’extension de navigateur Proton Pass existante. Mais il y a aussi des choses étranges et intéressantes.

Voici toutes les fonctionnalités à venir de Proton Pass :

Partage de connexion : La possibilité de partager des identifiants, des notes et des informations sur les cartes de crédit avec la famille ou les amis arrivera vers le début du quatrième trimestre 2023 (fin septembre ou début octobre). À un moment donné, Proton offrira également le partage d’alias, ce qui vous permettra de partager un proxy Proton Mail avec d’autres personnes. Les données partagées sont bien entendu protégées par un chiffrement de bout en bout

Proton Pass Desktop et Web Apps : Alors que l’extension de navigateur de Proton Pass est nécessaire pour le remplissage automatique et d’autres fonctionnalités, les applications Web et de bureau à venir vous permettront de gérer les données sauvegardées dans une fenêtre plus grande. L’application Web vous permettra également d’accéder à Proton Pass sur un ordinateur (tel qu’un ordinateur de bibliothèque) sans installer l’extension

Remplissage automatique des cartes de crédit : L’extension de navigateur Proton Pass remplira automatiquement les détails de la carte de crédit lors du paiement. Cette fonctionnalité est déjà prise en charge par Proton Pass sur Android

Épinglage ou mise en signet : Proton Pass vous permet d’enregistrer vos données de connexion, vos notes, vos numéros de carte de crédit et bien d’autres choses encore pour les retrouver facilement

Extension Safari : Les utilisateurs de Safari pourront enfin profiter de Proton Pass. Notez que l’extension Proton Pass est déjà prise en charge sur Chrome, Edge, Firefox et Brave

Synchronisation des alias SimpleLogin avec Proton Pass : Vous pourrez stocker les alias d’e-mail SimpleLogin dans Proton Pass. SimpleLogin est un outil open source qui génère des emails proxy pour protéger votre vie privée.

Un cadeau pour la fin de l’année

Ces fonctionnalités seront lancées « dans les prochains mois », selon Proton. Seul le partage de connexion a une fenêtre de lancement définie (fin du troisième trimestre ou début du quatrième trimestre 2023). Proton note également que le développement de ces fonctionnalités est susceptible d’être modifié à tout moment.

En plus de ses fonctionnalités à venir, Proton dit travailler à offrir Proton Pass dans plus de langues, en plus de la douzaine de langues qui ont été ajoutées le mois dernier. Proton espère également rendre son système de remplissage automatique plus efficace sur les ordinateurs de bureau et Android, bien qu’il ne précise pas quelles sont les « améliorations » à venir.

Pour un aperçu détaillé de ces nouvelles fonctionnalités, consultez la feuille de route de Proton Pass. Proton précise que des feuilles de route « à plus long terme » seront publiées à l’avenir. Vous pouvez essayer Proton Pass gratuitement ou obtenir un an de service complet pour 12 euros (il est actuellement en promotion et coûte habituellement 60 euros par an). Si vous souhaitez utiliser toutes les applications de Proton axées sur la protection de la vie privée à un tarif réduit, inscrivez-vous à Proton Unlimited.