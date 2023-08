Dropbox met fin à son plan de stockage illimité

Dropbox est l’un des services de stockage en ligne les plus populaires et offre une grande variété de plans et d’options. Dropbox supprime son plan de stockage illimité, estimant que les mineurs de cryptomonnaie et de Chia en abusaient.

Dans un article de blog expliquant sa décision, la société, qui compte plus de 18 millions d’utilisateurs payants dans le monde, a déclaré avoir remarqué qu’un nombre croissant de clients achetaient des abonnements Advanced « non pas pour gérer une entreprise ou une organisation, mais plutôt à des fins non souhaitées et abusant de cette option :

Mais au fil du temps, nous avons constaté qu’un nombre croissant de clients achetaient des abonnements avancés non pas pour gérer une entreprise ou une organisation, mais plutôt à des fins telles que le minage de crypto et de Chia, la mise en commun de stockage par des individus non liés pour des cas d’utilisation personnelle, ou même des cas de revente de stockage. Au cours des derniers mois, nous avons constaté une recrudescence de ce type de comportement après que d’autres services ont procédé à des changements de politique analogues. Nous avons observé que ces clients consomment souvent des milliers de fois plus de stockage que nos véritables clients professionnels, ce qui risque de créer une expérience peu fiable pour l’ensemble de nos clients. Il est important de noter que notre politique pour Advanced a toujours été de fournir autant d’espace de stockage que nécessaire pour faire fonctionner une entreprise ou une organisation légitime, et non de fournir un espace de stockage illimité pour n’importe quel cas d’utilisation.

L’entreprise a déclaré qu’essayer de gérer la situation en surveillant constamment les cas d’utilisation « acceptables » et « inacceptables » n’était pas une solution viable et qu’elle avait donc décidé de mettre fin à la politique « autant d’espace que vous en avez besoin » et de passer à un modèle avec compteur. En effet, la société a décidé de supprimer le plan illimité et de le remplacer par des plans mesurés.

Par conséquent, nous mettons fin à la politique « autant d’espace que vous en avez besoin » et passons à un modèle mesuré. Cela dit, nous nous engageons à rendre cette transition aussi transparente que possible pour nos clients.

Comment le nouveau système fonctionnera-t-il à l’avenir ?

À partir d’aujourd’hui, les clients qui achètent un plan Dropbox Advanced avec trois licences actives recevront 15 To d’espace de stockage partagé par l’équipe, soit suffisamment d’espace pour stocker environ 100 millions de documents, 4 millions de photos ou 7 500 heures de vidéo HD.

L’entreprise précise que plus de 99 % des clients Advanced utilisant actuellement moins de 35 To de stockage par licence pourront conserver la quantité totale de stockage utilisée par leur équipe au moment où ils seront informés des changements, ainsi qu’un crédit supplémentaire de 5 To de stockage mutualisé pendant cinq ans, sans frais supplémentaires imputés à leur plan actuel. Par ailleurs, le petit nombre de clients utilisant 35 To ou plus d’espace de stockage par licence peuvent continuer à utiliser leur espace de stockage actuel, jusqu’à un total de 1 000 To, sans frais supplémentaires pour leur plan actuel, et Dropbox les contactera « pour discuter d’une série d’options » impliquant un plan de stockage limité approprié. Les nouveaux clients qui ont besoin de plus d’espace de stockage pourront acheter des extensions de stockage à partir du 18 septembre, et les clients existants à partir du 1er novembre, à raison de 1 To pour 10 dollars par mois ou 96 dollars par an.

Il est dommage de voir quelques mauvais acteurs ruiner un bon service pour tout le monde.

Google a également mis fin au stockage illimité pour les utilisateurs de son plan Workspace de niveau supérieur en mai, et il est donc possible que certains utilisateurs mécontents soient passés à Dropbox pour son offre plus généreuse. Mais maintenant que cette offre est supprimée, ils devront à nouveau chercher ailleurs un service qui réponde à leurs besoins.